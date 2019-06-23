Защита от возгораний в дата-центрах, или как обеспечивается сохранность данных
Защита от возгораний в дата-центрах, или как обеспечивается сохранность данных
Дата-центр или центр обработки данных (ЦОД) – это здание, в котором размещено сетевое и сервисное оборудование. Главные функции этого оборудования – хранения, обработка и передача данных. Центры обработки данных рассчитаны на бесперебойную работу при полной нагрузке, поэтому они должны быть защищены от различного рода ЧП. Малейший сбой в работе центра может стать не только причиной основных проблем, связанных с бизнес-процессами, но и привести к угрозе жизни или здоровью людей. Поэтому ЦОДы относят к предприятиям с повышенными требованиями к отказоустойчивости и безопасности основных элементов центров.
Система пожарной безопасности – важный элемент отказоустойчивости, поэтому руководство центров вкладывает много средств в её постоянную модернизацию.
Причины возгорания ЦОДов
· Некачественный проект здания
· Низкая квалификация работников
· Нерегулярная проверка инфраструктуры
· Несвоевременное обслуживание оборудования
В современных дата-центрах размещено электронное оборудование высокой мощности, которое часто становится источником возгорания. Чтобы избежать возгорания, нужно регулярно проверять исправность оборудования.
Противопожарное решение
Самое популярное и работающее противопожарное решение – метод газового пожаротушения. Главное преимущество газа состоит в том, что он не наносит вреда оборудованию и может работать даже в самых труднодоступных местах. Процесс пожаротушения с помощью газа может происходить при работающем оборудовании. Газовые установки могут быть разработаны для конкретного устройства.
Принципы организации процесса пожаротушения:
· общий (происходит обнаружение и тушение пожара на всей территории помещения);
· стоечный (газ воздействует на отдельный отсек).
Газы
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Название газа
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Механизм пожаротушения
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Хладон 125ХП
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Эффект ингибирования + незначительное разбавление
В процессе тушения происходит химическое разложение газа, следствием которого является выделение вредных веществ.
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Хладон 227еа
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Эффект ингибирования
Выделение вредных веществ во время тушения.
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Инерген
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При выпуске в газовой фазе происходит расширение веществ. Это приводит к значительному понижению температуры в здание.
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Novec 1230
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Отбор тепловой энергии у цепной реакции горения обеспечивает охлаждение.
Температура в центре понижается всего лишь на несколько градусов.
Для того чтобы выбрать правильный принцип пожаротушения и подходящий тип газа, необходимо провести детальный анализ помещения центра.