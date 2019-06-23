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Пожарная безопасность

Защита от возгораний в дата-центрах, или как обеспечивается сохранность данных

23.06.2019
30
ИП 212-79 «Аврора ДА»
Производитель:
Аругс-Спект
Страна:
Россия
716

Защита от возгораний в дата-центрах, или как обеспечивается сохранность данных

Дата-центр или центр обработки данных (ЦОД) – это здание, в котором размещено сетевое и сервисное оборудование. Главные функции этого оборудования – хранения, обработка и передача данных. Центры обработки данных рассчитаны на бесперебойную работу при полной нагрузке, поэтому они должны быть защищены от различного рода ЧП. Малейший сбой в работе центра может стать не только причиной основных проблем, связанных с бизнес-процессами, но и привести к угрозе жизни или здоровью людей. Поэтому ЦОДы относят к предприятиям с повышенными требованиями к отказоустойчивости и безопасности основных элементов центров.

Система пожарной безопасности – важный элемент отказоустойчивости, поэтому руководство центров вкладывает много средств в её постоянную модернизацию.

Причины возгорания ЦОДов

· Некачественный проект здания

· Низкая квалификация работников

· Нерегулярная проверка инфраструктуры

· Несвоевременное обслуживание оборудования

В современных дата-центрах размещено электронное оборудование высокой мощности, которое часто становится источником возгорания. Чтобы избежать возгорания, нужно регулярно проверять исправность оборудования.

Противопожарное решение

Самое популярное и работающее противопожарное решение – метод газового пожаротушения. Главное преимущество газа состоит в том, что он не наносит вреда оборудованию и может работать даже в самых труднодоступных местах. Процесс пожаротушения с помощью газа может происходить при работающем оборудовании. Газовые установки могут быть разработаны для конкретного устройства.

Принципы организации процесса пожаротушения:

· общий (происходит обнаружение и тушение пожара на всей территории помещения);

· стоечный (газ воздействует на отдельный отсек).

Газы

Название газа

Механизм пожаротушения

Хладон 125ХП

Эффект ингибирования + незначительное разбавление

В процессе тушения происходит химическое разложение газа, следствием которого является выделение вредных веществ.

Хладон 227еа

Эффект ингибирования

Выделение вредных веществ во время тушения.

Инерген

При выпуске в газовой фазе происходит расширение веществ. Это приводит к значительному понижению температуры в здание.

Novec 1230

Отбор тепловой энергии у цепной реакции горения обеспечивает охлаждение.

Температура в центре понижается всего лишь на несколько градусов.

Для того чтобы выбрать правильный принцип пожаротушения и подходящий тип газа, необходимо провести детальный анализ помещения центра.