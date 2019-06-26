Умный дом и всё, что нужно знать о нем

Ещё 10 лет тому назад система умный дом считалась эксклюзивом и была игрушкой обеспеченных людей. Сегодня система доступна для людей со средним уровнем достатка. Установка системы «Умный дом» с базовыми функциями стоит не больше, чем монтаж домофона. В дальнейшем функциональный ряд можно расширить. Данная система представляет собой комплекс из большого числа бытовых устройств, имеющих собственные бортовые компьютеры, датчики и сенсоры. Она позволяет объединить все коммуникации в доме в одну, которая будет управляться с помощью искусственного интеллекта. Это обеспечивает автоматизацию всех устройств в доме, а также значительно увеличивает эффективность их работы. Все системы в «умном доме» работают как одно целое. Вам не стоит бояться, что в доме перегорит проводка, лопнут трубы из-за перепадов температуры или возникнут перебои с электричеством. Согласованная работа всех систем позволяет установить постоянный контроль за домом. Где бы Вы не находились, Вы можете следить за всеми системами удаленно через сеть.

Составляющие системы:

· Мониторинг всех устройств и систем

· Отопление (радиаторы или полы с подогревом)

· Управление обогревом лестниц, дорожек и ливневой канализации

· Сигнализация (пожарная и охранная)

· Видеонаблюдение

· СКУД (система контроля и управления доступом)

· Механизм предотвращения аварийных ситуаций: утечки газа, воды, аварии в электросети

· Управление освещением в доме и на улице

· Управление распределением видео- и аудио потоков по комнатам (мультирум)

· Управление авто поливом зелёных лужаек и канализационных насосных станций

· Контроль употребления энергии, распределение нагрузок по фазам питающей сети

· Управление запасными источниками питания: аккумуляторы ИБП и генераторы на дизели

· Управление шлагбаумом и воротами

· Управление шторами и ролетами