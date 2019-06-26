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Комплексные системы безопасности

Система «Умный Дом»

26.06.2019
21
ИП 212-79 «Аврора ДА»
Производитель:
Аругс-Спект
Страна:
Россия
716

Умный дом и всё, что нужно знать о нем

  Ещё 10 лет тому назад система умный дом считалась эксклюзивом и была игрушкой обеспеченных людей. Сегодня система доступна для людей со средним уровнем достатка. Установка системы «Умный дом» с базовыми функциями стоит не больше, чем монтаж домофона. В дальнейшем функциональный ряд можно расширить. Данная система представляет собой комплекс из большого числа бытовых устройств, имеющих собственные бортовые компьютеры, датчики и сенсоры. Она позволяет объединить все коммуникации в доме в одну, которая будет управляться с помощью искусственного интеллекта. Это обеспечивает автоматизацию всех устройств в доме, а также значительно увеличивает эффективность их работы. Все системы в «умном доме» работают как одно целое. Вам не стоит бояться, что в доме перегорит проводка, лопнут трубы из-за перепадов температуры или возникнут перебои с электричеством. Согласованная работа всех систем позволяет установить постоянный контроль за домом. Где бы Вы не находились, Вы можете следить за всеми системами удаленно через сеть.

Составляющие системы:

  • · Мониторинг всех устройств и систем
  • · Отопление (радиаторы или полы с подогревом)
  • · Управление обогревом лестниц, дорожек и ливневой канализации
  • · Сигнализация (пожарная и охранная)
  • · Видеонаблюдение
  • · СКУД (система контроля и управления доступом)
  • · Механизм предотвращения аварийных ситуаций: утечки газа, воды, аварии в электросети
  • · Управление освещением в доме и на улице
  • · Управление распределением видео- и аудио потоков по комнатам (мультирум)
  • · Управление авто поливом зелёных лужаек и канализационных насосных станций
  • · Контроль употребления энергии, распределение нагрузок по фазам питающей сети
  • · Управление запасными источниками питания: аккумуляторы ИБП и генераторы на дизели
  • · Управление шлагбаумом и воротами
  • · Управление шторами и ролетами

Выбор систем зависит только от ваших нужд, предпочтений и бюджета. Изменять настройки системы можно в зависимости от погодных условий, времени суток и даже Вашего настроения.