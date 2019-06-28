Как работает СКУД Сегодня система контроля и управления домом (СКУД) стала неотъемлемой частью системы безопасности. Сфера применения данных систем достаточно широка. Их используют для автоматического учёта рабочего времени, расчета заработной платы и даже для обеспечения доступа на объекты повышенной секретности. Функция контроля заключается в считывание кодов с идентификаторов введения кодов, а также их дальнейшее сравнение с информацией, ранее сохранённой в базе системы. Механизмы контроля доступа представляют собой электронные замки с ключами (электронные ключи, магнитные карты), системы для сканирования отпечаток пальцев и сетчатки глаза. СКУД может быть установлен на одну дверь или на все двери здания, а также на лифтовые площадки. Современные системы дают новые возможности руководству, службе охраны и бухгалтерии. Системы позволяют контролировать доступ к различным помещениям в здании. Новейшие СКУД имеют функцию вывода графического плана охраняемого здания, точек доступа, а также позволяют отслеживать, где в данный момент находятся конкретные лица. Между собой различные модели систем отличаются степенью автоматизации, масштабом и количеством уровней доступа. Как работает система контроля и управления Работа СКУД основывается на процессе идентификации сотрудников с помощью их собственного идентификатора в виде магнитной карты. Передача данных с идентификатора в системе осуществляется как контактным, так и бесконтактным способом (proximity карта). Данные о владельце на идентификаторе: ФИО и персональный код. Код каждого сотрудника позволяет ему открывать те двери, к которым у него есть доступ, возможно в определённые дни или часы. Например, часть работников имеет доступ к рабочим зданиям только в рабочие часы, а остальным предоставлен круглосуточный доступ. Информация о работнике отражается на экране монитора у сотрудника охраны. Если фотография не совпадает с реальным видом работника, охранник блокирует его доступ. Если работник пытается проникнуть в помещение, воспользовавшись чужим идентификатором, его задерживает служба охраны.

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