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Система распознавания лиц

10.06.2019
44
ИП 212-79 «Аврора ДА»
Производитель:
Аругс-Спект
Страна:
Россия
716

У большинства людей система распознавания лиц ассоциируется со смартфонами и компьютерными программами. Однако эта технология может намного больше, а перспективы её развития шокируют и даже пугают. Только представьте, что искусственный интеллект контролирует каждый ваш шаг: вы можете войти в подъезд без ключа, всего лишь посмотрев в камеру, таким же образом вызвать лифт и открыть дверь квартиры. В некоторых странах уже используют такой способ верификации.

Как работает технология?

Искусственный интеллект работает с 3D-моделированием черт лица каждого из нас. Распознавание происходит в несколько шагов:

  • 1. Обнаружение лица человека. Сканирование лица на фото/видео или в режиме реального времени.
  • 2. Определение границ и измерение параметров с точностью 100%.
  • 3. Анализ и кодирование полученной информации.
  • 4. Сопоставление входящих данных и сохранённой информации в системе. Процесс сопоставление занимает несколько секунд.
  • 5. Верификация (сравнение изображения с одним эталонным вариантом в системе) или идентификация (поиск лица среди тысячи возможных вариантов).

Опасно или полезно?

Главная задача системы – максимально собрать персональную информацию, а этому искусственный интеллект нужно научить. В целях обучения программа сканирует миллионы изображений людей. Чем больше фотографий анализирует и запоминает система, тем выше точность распознавания. Уникальность каждого из нас выдаёт нас. Присканировании фото или видео система запоминает и сохраняет в базе данные об уникальных чертах человека. Поэтому существует риск, что хакеры могут взломать систему и получить доступ к этой информации.

Это предположение породило ряд теорий заговора. Несмотря на все гипотезы конспирологов, система помогает обеспечить безопасность на улицах наших городов. С помощью системы распознавания в Москве было задержано более 100 человек. И это только начало!В будущем система распознавания лиц позволит быстро определить личность правонарушителя, оплатить покупки онлайн, сохранить своё место в очереди и даже сдать экзамен в режиме онлайн.