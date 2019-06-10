У большинства людей система распознавания лиц ассоциируется со смартфонами и компьютерными программами. Однако эта технология может намного больше, а перспективы её развития шокируют и даже пугают. Только представьте, что искусственный интеллект контролирует каждый ваш шаг: вы можете войти в подъезд без ключа, всего лишь посмотрев в камеру, таким же образом вызвать лифт и открыть дверь квартиры. В некоторых странах уже используют такой способ верификации.

Как работает технология?

Искусственный интеллект работает с 3D-моделированием черт лица каждого из нас. Распознавание происходит в несколько шагов:

1. Обнаружение лица человека. Сканирование лица на фото/видео или в режиме реального времени.

2. Определение границ и измерение параметров с точностью 100%.

3. Анализ и кодирование полученной информации.

4. Сопоставление входящих данных и сохранённой информации в системе. Процесс сопоставление занимает несколько секунд.

5. Верификация (сравнение изображения с одним эталонным вариантом в системе) или идентификация (поиск лица среди тысячи возможных вариантов).

Опасно или полезно?

Главная задача системы – максимально собрать персональную информацию, а этому искусственный интеллект нужно научить. В целях обучения программа сканирует миллионы изображений людей. Чем больше фотографий анализирует и запоминает система, тем выше точность распознавания. Уникальность каждого из нас выдаёт нас. Присканировании фото или видео система запоминает и сохраняет в базе данные об уникальных чертах человека. Поэтому существует риск, что хакеры могут взломать систему и получить доступ к этой информации.

Это предположение породило ряд теорий заговора. Несмотря на все гипотезы конспирологов, система помогает обеспечить безопасность на улицах наших городов. С помощью системы распознавания в Москве было задержано более 100 человек. И это только начало!В будущем система распознавания лиц позволит быстро определить личность правонарушителя, оплатить покупки онлайн, сохранить своё место в очереди и даже сдать экзамен в режиме онлайн.