Роботы-охранники: мифы и реальность

патрулируют улицы Калифорнии. Некоторые прохожие фотографируются с ними, кто-то обнимает и даже целует необычных охранников, другие относятся скептически и недоверчиво к такому новому тренду. Зафиксировано несколько случаев, когда люди наносили вред роботам. Рассмотрим все за и против применения роботов для обеспечения безопасности граждан.

, передвигается со скоростью 4,8 км/ч (максимальная скорость). Масса робота составляет 180 кг, а высота –156 см. Робот довольно медлителен, он не ведёт погоню за преступником, а фиксирует нарушение с помощью видеосъёмки. Робот представляют собой систему камер с датчиками приближения.

заявляют, что роботы абсолютно безопасны. Они передвигаются автономно, избегая столкновений с людьми. На практике система навигаций роботов даёт сбои. Один робот пытался утопиться в бассейне, а другой не заметил полуторагодовалого малыша и наехал ему на ногу. Вместо извинений компания искала оправдания и даже оспорила сумму компенсации. После этого некоторые граждане стали вымещать злость на роботах, пытаясь их повредить. Люди были обвинены в вандализме, в преступление, которое должны искоренить роботы на улицах Калифорнии.

Строительство новостроек в старых бедных районах Калифорнии повлекло за собой повышение цен на продукты и жилье, что привело к возобновлению вспышек вандализма. Таким образом местные жители выражают протест. К5 фиксирует случаи вандализма, они автоматически отправляют в полицию видеоотчёты, когда фиксируют

шум, превышающий порог в 100 дБ. Но многие преступления совершаются намного тише, а лица преступников часто невидны на записях. По умолчанию разрешение видео 720p. Для того чтобы робот снимал видео в формате 4К, необходимо заплатить дополнительно $300/мес. Помимо этого можно оплатить и другие нестандартные опции: сканирование номерных знаков, трансляция записанных сообщений и обнаружение очагов возгорания. Ежемесячная аренда робота также выросла по сравнению с прошлым годом и составляет $6500. Аренда роботов с расширенным пакетом опций – $8300.