Правила безопасности на борту самолета

Многие люди очень боятся летать и предпочитают другие виды транспорта,

чтобы добраться до точки назначения. Но существуют такие удивительные

места на земле, куда можно добраться только по воздуху. Тем более что

перелёт на самолёте – это самый быстрый способ передвижения. Вопрос

выбора транспорта особенно актуален в сезон отпусков.



На самом деле эти страхи не обоснованы и стоит бороться со своей фобией.

Самолёт является самым безопасным видом транспорта в мире. Согласно

статистике, большинство аварий случается во время взлёта или посадки

самолёта. Чем выше самолёт в небе, тем безопаснее полёт. Конечно, никто

не застрахован от несчастного случая. Однако у вас намного больше шансов

попасть ДТП по пути в аэропорт, чем разбиться на самолёте. Во время

полёта достаточно соблюдать несколько простых правил безопасности, и

тогда Вам будет не о чем волноваться.







ПРАВИЛА:

Выключить телефон включить режим полёта



Мобильный телефон – это устройство, которое работает на высоких

частотах. Раньше считалось, что включенные устройства могут оказать

негативное влияние на навигационную систему судна. Большинство недавних

исследований показало, что современные устройства не влияют на работу

навигационных приборов. Однако даже малейшие помехи могут отразиться на

работе приборов (особенно во время взлёта и посадки), поэтому

авиаперевозчики просят пассажиров перевести телефон в режим полёта.

Фиксировать спинку кресла в вертикально положении

Спинка вашего кресла должна находиться в вертикальном положении. В

случае аварийной ситуации откинутое назад кресло может закрыть проход

сидящем сзади.





Пристегнуть ремень безопасности и убрать столик

В случае жесткой посадке, резкого торможения или турбулентности во время

полёта пассажир может вылететь из своего кресла и получить серьёзные

травмы. Столик нужно убрать, чтобы не удариться об него или летящие

предметы, которые находились на нём, при резком торможении.

Поднять шторки иллюминатора во время взлёта и посадки

Во время взлёта и посадки очень важно, чтобы пассажир видел происходящее

за бортом и мог своевременно сообщить об этом экипажу. В случае

аварийной ситуации открытые шторки позволяют пассажиру привыкнуть к

уровню освещенности за бортом.

Не слушать громко музыку в наушниках

Если вы будете слушать музыку очень громко, то существует вероятность

того, что вы можете пропустить важное сообщение бортпроводника.

Не курить в самолёте

Курение в самолёте строго запрещено, однако пепельницы предусмотрены в

туалетных кабинах самолёта. Это вынужденная мера, обеспечивающая

пожарную безопасность на борту. Несмотря на штрафы, многие курильщики

нарушают это правило. Окурок, выброшенный в урну с бумагой, может стать

причиной возгорания.