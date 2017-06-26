В Корее побили рекорд по эффективности распознавания лиц (видео)
В Корее побили рекорд по эффективности распознавания лиц (видео)
Зарубежные новости \\ 26.06.2017 13:18
Специалисты Корейского института передовых технологий разработали биометрическую систему, которая осуществляет распознавание человеческих лиц с точностью, достигающей 97%.
RUБЕЖ. При этом новое устройство является достаточно экономичным и потребляет всего 0,6 милливатт. Как сообщает «N+1», оборудование можно синхронизировать со смартфоном и использовать как аутентификатор в случае необходимости оплаты покупок с помощью телефона.
Устройство работает на основе технологии сверточной нейросети, благодаря которой изначальная картинка претерпевает ряд изменений - часть исходной картинки сжимается специально разработанным алгоритмом, в результате чего создается слой нового изображения. Система позволяет «доставать» абстрактные параметры картинки без использования серьезных вычислительных мощностей.
Аппарат может работать в режиме распознавания нон-стоп. Первичной обработкой картинки занимается аналоговый процессор. Он получает данные со специального фотосенсора, проводит анализ, затем отделяет фон от фрагмента, на котором запечатлено человеческое лицо. После этого изображение лица распознает отдельный цифровой процессор.
По словам разработчиков, благодаря колоссальной работе по оптимизации команде инженеров удалось сократить энрегопотребление устройства в 5 тысяч раз по сравнению с аналогами, повысив при этом точность распознавания.
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