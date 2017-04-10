Завершил работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте»
Завершил работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте»
Выставки \\ 10.04.2017 14:16
В Санкт-Петербурге завершил работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте», где собрались более 500 российских и иностранных участников.
Работу форума курировал председатель Общественного совета организатора форума, АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД ФС РФ Анатолий Выборный. Форум прошел под знаком трагедии в петербургском метрополитене 3 апреля. Выступающие выражали свои соболезнования родным и близким жертв, а работа форума началась с минуты молчания. Теракт вновь продемонстрировал, что обеспечение транспортной безопасности - одно из важнейших условий для полноценного функционирования и развития государства, подчеркнул Анатолий Выборный, открывая мероприятие.
Участники сошлись во мнении, что хотя некоторые аспекты профильного законодательства требуют доработки, в целом состояние безопасности в транспортной отрасли РФ удовлетворительное, а показатели безопасности выше среднемировых. Представители Минтранса России и Ространснадзора предостерегли от «перегибов» в связи с петербургской трагедией, напомнив, что нормативно-правовая база для обеспечения безопасности на транспорте в целом сформирована. Главная задача обеспечить максимально качественное выполнение всех требований. Министерства и ведомства со своей стороны будут работать над совершенствованием норм, их адаптацией к меняющейся ситуации и исключением избыточных и дублирующих требований. Активно обсуждался на форуме подготовленный Минтрансом России законопроект о внесении изменений в ФЗ-16 «О транспортной безопасности». По словам заместителя министра транспорта РФ Николая Захряпина, законопроект предлагает целый ряд изменений в части категорирования и оценки уязвимости объектов транспортной безопасности, наделения дополнительными полномочиями подразделений обеспечения транспортной безопасности, а также распространения требований закона на иностранных перевозчиков. По оценке представителей профильных думских комитетов, законопроект должен быть принят в текущую весеннюю сессию Думы.
Участники форума обратили особое внимание на необходимость поиска баланса между требованиями транспортной безопасности и рентабельностью работы субъектов отрасли. Глава Ространснадзора Виктор Басаргин подчеркнул, что ведомство стремится снизить число проверок, подвергая особому контролю только те предприятия, у которых в прошлом были зафиксированы нарушения. Также на форуме обсудили проблему сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, которая связана с вступившим в силу 1 апреля 2017 годам Постановление Правительства РФ №969. Процедура сертификации на сегодняшний день до конца не прописана, что грозит серьёзными проблемами в работе аэропортов и вокзалов. Они не смогут устанавливать необходимое досмотровое оборудование, поскольку не успеют пройти сертификацию по новым требованиям. Минтранс России отметил, что готов рассмотреть перенос сроков окончания сертификации на 2018 год.
Особое внимание участников привлекла тема подготовки транспортной отрасли к международным спортивным соревнованиям, которые готовиться принимать наша страна – Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата миру по футболу 2018. Проведенные проверки выявили недостатки в системе обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, и в настоящее время субъекты устраняют их, а также отрабатывают возможные внештатные ситуации в ходе специальных тактических учений. Международную часть повестки составили вопросы гармонизации национальных транспортных законодательств на пространстве ЕАЭС и СНГ. Участники отметили, необходимо выработать единый понятийный аппарат, общую стратегию и механизм согласования систем транспортной безопасности в странах, входящих в эти объединения.
В ходе 14 сессий, круглых столов обсуждались различные аспекты обеспечения технологической безопасности и защиты от актов незаконного вмешательства на всех видах транспорта. Также участники обсудили информационные технологии, вопросы подготовки кадров и внедрение беспилотных транспортных средств. Свои доклады представили делегаты федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, госкорпораций, системообразующих компаний, общественных организаций, институтов науки и образования.
На площадке форума состоялось первое заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте» под председательством Анатолия Выборного. На Совете был утвержден пакет основных документов, среди которых структура и направления общественной резолюции, которая станет итоговым документом форума. Анатолий Выборный призвал участников направлять предложения в итоговую резолюцию, отметив эффективность реализации предложений участников.
Форум прошел при поддержке обеих палат Федерального Собрания РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности РФ и других профильных министерств и ведомств. Его работу освещали более 30 общеделовых и отраслевых СМИ.
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