Закон «О транспортной безопасности» бьет по карманам авиапассажиров.
Закон «О транспортной безопасности» бьет по карманам авиапассажиров.
Выставки \\ 28.03.2017 09:37
Ассоциация аэропортов России направила письмо руководству Минтранса и Росавиации с предложением вывести авиацию из-под действия закона №16 «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 года.
В ассоциации считают, что требований, прописанных в Воздушном кодексе и в руководящих документах Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые действуют во всём мире вполне достаточно для обеспечения безопасной работы воздушных гаваней.
То, что безопасность в аэропортах регламентируется одновременно разными документами, приводит к необходимости дублировать подготовку персонала служб авиационной безопасности и подразделений транспортной безопасности.
По подсчетам экспертов, для выполнения всех требований закона «О транспортной безопасности» и соответствующих постановлений правительства гражданская авиация должна потратить на инфраструктуру около 150–180 млрд рублей, а для ее поддержания ежегодно нужно тратить 75–80 млрд рублей. Это, в конечном счете, сказывается на стоимости авиабилетов, которые на внутренних перевозках в России одни и самых высоких в мире.
Эту тему и другие актуальные вопросы 6-7 апреля на форуме "Безопасность на транспорте" раскроют представители Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации в рамках рабочей секции «Транспортная (авиационная) безопасность и борьба с терроризмом», которая пройдет с участием заместителя руководителя Ространснадзора В. Б. Чертока, начальника управления транспортной безопасности Росавиации Д. К. Ковалева и заместителя генерального директора по вопросам транспортной (авиационной) безопасности ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" В. Н. Салеева и других экспертов.
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