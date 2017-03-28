Закон «О транспортной безопасности» бьет по карманам авиапассажиров.

Выставки \\ 28.03.2017 09:37

Ассоциация аэропортов России направила письмо руководству Минтранса и Росавиации с предложением вывести авиацию из-под действия закона №16 «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 года.

В ассоциации считают, что требований, прописанных в Воздушном кодексе и в руководящих документах Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые действуют во всём мире вполне достаточно для обеспечения безопасной работы воздушных гаваней.

То, что безопасность в аэропортах регламентируется одновременно разными документами, приводит к необходимости дублировать подготовку персонала служб авиационной безопасности и подразделений транспортной безопасности.

По подсчетам экспертов, для выполнения всех требований закона «О транспортной безопасности» и соответствующих постановлений правительства гражданская авиация должна потратить на инфраструктуру около 150–180 млрд рублей, а для ее поддержания ежегодно нужно тратить 75–80 млрд рублей. Это, в конечном счете, сказывается на стоимости авиабилетов, которые на внутренних перевозках в России одни и самых высоких в мире.

Эту тему и другие актуальные вопросы 6-7 апреля на форуме "Безопасность на транспорте" раскроют представители Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации в рамках рабочей секции «Транспортная (авиационная) безопасность и борьба с терроризмом», которая пройдет с участием заместителя руководителя Ространснадзора В. Б. Чертока, начальника управления транспортной безопасности Росавиации Д. К. Ковалева и заместителя генерального директора по вопросам транспортной (авиационной) безопасности ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" В. Н. Салеева и других экспертов.