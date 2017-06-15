Заказчики систем безопасности для спортивных объектов соберутся на ТБ Форуме ...
Заказчики систем безопасности для спортивных объектов соберутся на ТБ Форуме накануне ЧМ-2018
Выставки \\ 15.06.2017 13:14
Кубок конфедераций 2017 стартует в России уже 17 июня и продлится до 2 июля. Матчи пройдут на четырех стадионах – Фишт, Спартак, Санкт-Петербург, Казань Арена.
ТБ Форум ежегодно аккумулирует на своей площадке заинтересованных в смотре инновационных технологий в сфере безопасности руководителей спортивных клубов и объектов. В 2017 году нашими спикерами и посетителями стали эксперты таких организаций, как ФК "Спартак-Москва", ПФК "Крылья Советов", ФК "Рубин", ФК УРАЛ, ФК "Амкар", ПФК "Арсенал", ПФК ЦСКА, ФК "ЕКАТЕРИНА" и другие.
Если вы заинтересованы в прямом доступе к руководителям по безопасности спортивных объектов, бронируйте участие в 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
При поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2018 организуется кластер "Безопасный город ", в рамках которого пройдет обсуждение вопросов безопасности городской среды в преддверии ЧМ-2018. Форум собирает на одной площадке представителей федеральных и региональных органов государственной власти и производителей/интеграторов систем безопасности.
Приглашаем производителей, разработчиков и интеграторов продемонстрировать готовые решения, новейшие продукты и современные методы и технологии для обеспечения безопасности спортивных объектов.
Иван Уланов, руководитель отдела по работе с болельщиками ФК ЦСКА:
«Посещаю ТБ Форум не в первый раз. В мероприятии принимают участие большое количество интересных и нужных для моей профессиональной деятельности специалистов. Состоялось полезное общение и обмен опытом с коллегами, в том числе из других регионов. В результате участия в конференции получил нужную информацию по аспектам безопасности при организации и проведении футбольных матчей».
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
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