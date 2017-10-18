Выставки \\ 27.10.2017 10:21

С 17 по 20 октября в столичном выставочном комплексе ВДНХ прошла XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех - 2017», организаторами которой выступили МВД России, ФСБ России, и Росгвардия, устроителем - ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН».

1 500 технологических новинок, 20 000 специалистов в области безопасности, 60 официальных делегация со всего мира, 160 экспертных докладов, мастер-классы по самообороне и рукопашному бою от спецподразделений силовых ведомств, уроки вождения от сотрудников ГИБДД, семинары по кибербезопасности, выборы национального супергероя страны - в Москве завершилась XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех - 2017».

«Сегодня эффективное решение многих задач по обеспечению правопорядка требует использования передовых методик и оснащения органов внутренних дел современными техническими средствами. Этому способствует площадка «Интерполитеха», которая позволяет продемонстрировать последние достижения ведомственной науки, ознакомиться с разработками коллег из других правоохранительных структур», - отметил Министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время торжественного открытия мероприятия.

Так например, впервые на таком масштабном мероприятии были представлены: уникальный бронированный автомобиль «Есаул», который применятся для перевозки личного состава в местах повышенной опасности, инновационный электрошоковый щит, автоматы способные стрелять как на суше, так и под водой, роботы, которые могут на расстоянии разминировать различные взрывные устройства, браслеты «Стрелец-Часовой», способные работать при температуре -50 градусов, линейка специальных автомобилей «Профи» для перевозки заключенных, инновационные оптические прицелы, эксклюзивные наборы сувенирного оружия и множество других новинок.

Экспозиция



На экспозиции, которая заняла более 24 тыс. кв.м., было установлено 470 стендов крупнейших российских и зарубежных компаний, в числе которых были производители из Белоруссии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Израиля, Китая, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Кореи, Франции, Чехии, США, ЮАР, Японии.

Суммарно на выставке было представлено свыше 1500 технологических новинок различных средств безопасности.

В числе участников были такие компании, как Автомобильный завод «Урал», «Арсенал Групп», МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Рособоронэкспорт», ОАО «Пергам-инжиниринг», НПК АО «Дедал», «ZALA AERO GROUP», АО «Швабе», «ГК Магеллан», ЗАО «НПЦ Фирма «НЕЛК», ООО «Лотес ТМ», «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», ООО «Омнитек-Н», швейные фабрики «Славянская», «Ивановская текстильно-галантерейная фабрика», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Консорциум «Интегра-С», ОАО «Пеленг», «Rohde & Schwarz», «ODU GmbH», «FMS Enterprises», «VOTI Detection», «ULIS», «Retia», «Envison Technology Company», «ShenZhen Diamante Technology», «Guangzhou Bayern Messe», «Hytera Communications Corporation», «Jiangsu Leihua Defense Technology» и другие организации.

Площадка была поделена на четыре тематических блока: «Полицейская техника», «Росгвардия», «Граница», «Возможности промышленного сектора УИС».

«Полицейская техника»





Владимир Колокольцев, Министр внутренних дел РФ:

«В этом году основная экспозиция выставки посвящена инновационным технологиям и охватывает широкий спектр средств индивидуальной и коллективной безопасности».

На площадке были представлены новейшие средства связи и защиты информации, системы обеспечения оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятий, безопасности дорожного движения, криминалистическая техника, поисково-досмотровое оборудование и многое другое.

«Росгвардия»

Виктор Золотов, Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ:

«Полноценное решение задач по обеспечению законности и безопасности в государстве невозможно без использования современного специального оборудования и вооружения, что с каждым годом все отчетливо проявляется на фоне стремительного развития инновационных технологий и автоматизации всех сфер жизнедеятельности».

На площадке были представлены: новые виды автобронетанковой техники, артиллерийские системы, авиационные и военно-морские средства безопасности, средства радиационной, химической и биологической защиты, современное стрелковое оружие и боеприпасы, робототехнические комплексы и многое другое.

«Граница»



Владимир Кулишов, Первый заместитель Директора, руководитель Пограничной службы ФСБ России:

«Выставка демонстрирует научно-технические достижения отечественных производителей в области создания вооружения, военной и специальной техники. А также предоставляет российским предприятиям-разработчикам и производителям специальных технических средств и вооружений широки возможности для показа перспективных разработок и обмена передовым опытом».

На площадке были представлены: различные технические средства охраны границ (радиолокационные, сигнально-заградительные, оптические и оптоэлектронные устройства), корабельно-катерные составы береговой охраны, системы пограничного контроля и таможенного досмотра, новые виды вооружений и индивидуальных средств бронезащиты, воздушно-космические комплексы наблюдения, гусеничная, автомобильная техника и многое другое.

«Возможности промышленного сектора УИС»

Геннадий Корниенко, Директор Федеральной службы исполнения наказаний:

«В этом году на выставке впервые в истории уголовно-исполнительной системы экспозиция Федеральной службы исполнения наказаний будет размещена на выставочной площади около 3500 кв.м., где будут продемонстрированы образцы серийно выпускаемой продукции 75 территориальных органов ФСИН России, а также новые разработки в области производства специальной автомобильной техники».

На площадке были представлены: примеры изделий, созданных в исправительных учреждениях, современные виды вооружения, автобронетехники и специального транспорта, электронные системы контроля и мониторинга режима, комплексы для охраны периметра и другие последние разработки.

Деловая программа







На полях выставки «Интерполитех» прошло более 60 тематических мероприятия, на которых было представлено порядка 160 докладов, касающихся самых острых тем в сфере безопасности.

В числе центральных мероприятий - научно-практическая конференция «Перспективы создания образцов вооружения и специальной техники нового поколения» (организатор - МВД России), научно-практическая конференция «Технические средства охраны для обеспечения комплексной безопасности объектов и территорий государства: проблемы и перспективы развития» (организатор - Росгвардия), конференция «Приоритетные направления технического оснащения государственной границы на современном этапе» (организатор - Пограничная служба ФСБ России), научно-практическая конференция «Промышленный сектор УИС. Взаимодействие с государственными и коммерческими организациями» (организатор - ФСИН России).

Так в частности, представители ФСИН России рассказали о промышленных возможностях уголовно-исправительной системы. По их словам, на сегодняшний день на различных видах производства задействовано более 60 тыс. заключенных.

Надо отметить, что в рамках выставки «Интерполитех» структура заключила контрактов на общую сумму свыше 763 млн. рублей. «В основном контракты заключены на продукцию легкой промышленности и машиностроения, а также на производство продуктов питания», - рассказал замдиректора организации Рустам Степаненко.

Об успешных практиках взаимодействия общественных организаций с государственными органами речь шла на площадке III Форума НСБ «Безопасная столица».

«Созданное в Москве общественное объединение правоохранительной направленности «Безопасная столица», которым руководит Председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, регулярно проводит совместно с правоохранительными органами различные общественные проверки для выявления недобросовестных торговых точек и незаконных игровых заведений», - отметил зампред организации, руководитель Профсоюза НСБ России Дмитрий Галочкин.

По его словам, за три года существования организации активисты вместе со стражами правопорядка провели более 3,5 тыс. общественных рейдов, по результатам которых было закрыто несколько сотен точек, торгующих нелегальной продукцией.

Одним из новых форматов деловой программы стали семинары специалистов по информационной безопасности, на которых они рассказали об основных видах киберпреступности, например о том, как злоумышленники взламывают различные облачные сервисы и достают из них историю переписки пользователей в мессенджерах и многих других нюансах, которые следует знать обычным пользователям.

#ВыборыСупергероя 2017

Также впервые на выставке были объявлены результаты выборов главного супергероя страны, которые стартовали в преддверии мероприятия.

По результатам открытого общенародного интернет-голосования Данила Багров (главный герой фильмов «Брат», «Брат-2») был назван национальным супергероем номер один.

«Мы решили выяснить, кто вызывает у наших граждан наибольшую симпатию, уважение и ощущение безопасности. Герои, которых мы вместе с интернет-аудиторией отобрали на голосование не реальные люди, а именно отечественные персонажи, собирательные образы, мифические, литературные, герои кино или различных программ. На наш взгляд, эксперимент получился любопытным», - заявил инициатор проекта, член Оргкомитета выставки «Интерполитех» Николай Маричев.

Демонстрационная программа





На течение работы выставки «Интерполитех» для всех желающих на площадках перед павильоном №75 были организованы показательные выступления специальных подразделений МВД России, Росгвардии, пилотажной группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России и кинологической службы.



Демонстрационную программу посетили 2500 зрителей.

Конкурс «Национальная безопасность»







Финалом завершающего дня выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2017» стала церемония награждения лауреатов конкурса «Национальная безопасность».

В номинации «Средства обеспечения безопасности государства» медалью конкурса и дипломами были отмечены 37 предприятий и организаций.

Победителями среди награжденных по количеству полученных медалей стали: ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (7 медалей), ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (7 медалей), ФГКВОУ ВО «Военная академия РВСН» (5 медалей) и ОАО КБ «Дисплей» (5 медалей, Беларусь).

Организаторы и устроители выставки «Интерполитех» приглашают российские и зарубежные организации и предприятия принять участие в XXII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018» 23 - 26 октября 2018 года (ВДНХ, павильон №75).