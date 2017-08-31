WANTED! Госзаказчики и крупнейшие корпорации приглашают на ТБ Форум 2018 надежных ...
WANTED! Госзаказчики и крупнейшие корпорации приглашают на ТБ Форум 2018 надежных поставщиков, понимающих отраслевую специфику. Кто они и что ищут?
Выставки \\ 31.08.2017 16:21
Гости ТБ Форума из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций заинтересованы в обмене опытом и в экспертизе своих коллег, работающих в других секторах экономики, а главное в опытных поставщиках, понимающих отраслевую специфику, успешно завершивших пилотные проекты и подтвердивших те или иные показатели систем безопасности: как эти системы себя проявляют в различных условиях и при различных нагрузках.
Именно понимание специфики объектов, ее отражение в коммерческих предложениях и, непосредственно, в работе с крупными организациями, является главным вызовом для участия в крупных российских проектах. Подробнее в блоге www.tbforum.ru/blog
Мы знаем от представителей таких гигантов как РЖД, Московский метрополитен, Норникель, Русал, что 80 процентов предложений не учитывают в полной мере ту специфику, которую имеют эти объекты. Мы получаем большое количество запросов от крупнейших заказчиков содействовать налаживанию диалога для того, чтобы получать больше предложений о внедрении или модернизации систем безопасности, вписанных в организационные, технические, технологические, регуляторные условия, в которых работают крупнейшие российские предприятия.
Если у вас есть опыт работы с большими проектами, уникальные решения и новейшее оборудование для обеспечения безопасности, приглашаем присоединиться к встречам с заказчиками и продемонстрировать типовые решения и реализованные проекты в смотре технологий на ТБ Форуме 2018 www.tbforum.ru/buyers-meetings
Возможно, именно вашими решениями и оборудованием заинтересуются:
Дмитрий Ларьков, Заместитель начальника отдела технических средств охраны Департамента безопасности ОАО "РЖД":
"Как оказалось, не все представители рынка правильно понимают, что от них хотят регуляторы и заказчики. Думаю, для представителей бизнеса было полезно понять, на каких принципах должна строиться работа с объектами железнодорожной инфраструктуры. И мы со своей стороны готовы оказывать в этом содействие. Я ожидаю от смотра систем безопасности на предстоящем ТБ Форуме представительную экспозицию средств видеонаблюдения и идентификации, а также решения для круглосуточного наблюдения за территорией и досмотровое оборудование".
Виктор Тихомиров, заместитель начальника ФГКУ "УВО ВНГ России по Ярославской области":
"Управление вневедомственной охраны Ярославской области заинтересовано в знакомстве с широким спектром интегрированных систем безопасности охранно-пожарного направления. Нас интересуют новинки в сфере видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом. Хотелось бы, чтобы производители этих сегментов рынка безопасности принимали более активное участие в смотре на ТБ Форуме 2018".
Петр Меницкий, заместитель генерального директора по авиационной безопасности ООО "Авиапредприятие "Северсталь":
"В смотре на ТБ Форуме меня интересуют системы охраны периметра, досмотровые системы, системы контроля и управления доступом, включая биометрические технологии. В этом году наше предприятие планирует закупать новое досмотровое оборудование".
Александр Луганцев, главный эксперт АО НПК "Уралвагонзавод":
"На ТБ Форуме, прежде всего, мне интересны встречи с производителями средств защиты информации, чтобы определиться с выбором необходимых технических и программных средств, обеспечивающих должный уровень защищенности информационных ресурсов. В тех сегментах, где существуют качественные конкурентоспособные отечественные продукты, выбор нашей компании останавливается на российских производителях. Например, это касается сегментов шифрования, DLP, антивирусных решений, VPN".
Владимир Козко, заместитель начальника управления Центра информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан:
"В рамках реализации проекта "Безопасный город" меня интересуют на ТБ Форуме комплексные предложения. Сейчас регионы готовятся к старту этого проекта и отсматривают все возможные варианты российских систем".
Став участником ТБ Форума 2018, вы уже сейчас встречаетесь с нужными людьми и приобретаете полезные деловые связи. Оформляйте заявку на участие и выбирайте эффективные каналы доступа к крупнейшим проектам и заказам www.tbforum.ru/participate
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