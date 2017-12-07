Выставка Securika St. Petersburg возвращается в «Ленэкспо»

Выставки \\ 07.12.2017 09:54

В 2018 году международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg сменит площадку и пройдёт в ВК «Ленэкспо».

При этом изменились и даты проведения выставки: 30 октября – 1 ноября 2018 года.

Выставка Securika St. Petersburg, ранее известная как Sfitex, уже проходила в выставочном комплексе «Ленэкспо» до того, как был открыт конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ».

В 2018 году выставка вернётся на площадку ВК «Ленэкспо» – в Павильон 7. Благодаря хорошей транспортной доступности комплекса и расположению в историческом центре города, посещение выставки станет более удобным и комфортным как для жителей Санкт-Петербурга, так и для специалистов из других городов, которые при этом смогут решить не только профессиональные задачи, посетив выставку, но и насладиться достопримечательностями Васильевского острова.

Кроме смены площадки, выставку ждут и другие перемены, призванные повысить ценность выставки для специалистов в области обеспечения безопасности. Так, деловая программа станет еще более насыщенной – будут организованы конференции, практические семинары, воркшопы, нетворкинг-сессии на такие темы, как: видеонаблюдение, IoT в индустрии безопасности, контроль доступа, биометрия, пожарная безопасность, транспортная безопасность, антитеррористическая безопасность и многие другие.

Чтобы не пропустить крупнейшую на Северо-Западе России выставку в области обеспечения безопасности, заранее внесите ее в свой календарь и запланируйте командировку в Санкт-Петербург на 30 октября – 1 ноября 2018 года.

Больше информации о выставке – на сайте securika-spb.ru.