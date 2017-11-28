Виктор Бондарев, Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и ...

Выставки \\ 28.11.2017 15:38

22 ноября в Совете Федерации состоялось заседание Организационного комитета 23-го Международного Форума "Технологии безопасности" под руководством Виктора Николаевича Бондарева, Председателя Оргкомитета Форума, Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

В заседании приняли участие представители Комитета Государственной Думы по безопасности, Московской городской думы по безопасности, ФСБ России, МВД России, Росгвардии, Ростехнадзора, Минспорта, ФСО, МЧС, МИД России, Минтранса России, ФСТЭК России, Антитеррористического Центра СНГ, Ассоциации Российских Банков, Ассоциации интернета вещей, Национальной палаты инженеров, «ЮБИКС. Безопасность и кадры», Негосударственной Сферы Безопасности.

«Вопросы обеспечения национальной и международной безопасности в современном мире всегда будут стоять в центре внимания, так как они тесно связаны с самыми важными сторонами жизнедеятельности личности, общества и государства. В XXI веке всё мировое сообщество заинтересовано в обмене опытом и передовыми технологиями, а также в демонстрации своих достижений в области безопасности», - отметил Виктор Бондарев в своем обращении к членам Оргкомитета.

Сегодня ТБ Форум - единственное открытое мероприятие отрасли безопасности для заказчиков высокого уровня - государственных и крупнейших корпораций. Фокус ТБ Форума сделан на развитии деловых связей между участниками в области реализации программ национальной безопасности, распространения передового опыта, инвестиций в разработки, расширения сотрудничества в производстве и сбыте инженерных и технологических решений.

Деловая программа и экспозиция представляет интересы основных секторов российской экономики: безопасный город, транспорт, массовые мероприятия, промышленность, энергетика, строительство, торговые сети, банки и другие

«Можно с уверенностью сказать, что благодаря проделанной членами Оргкомитета работе Форум «Технологии безопасности» стал самым авторитетным в России и одним из ведущих международных форумов по вопросам обеспечения национальной безопасности и демонстрации продукции невоенного назначения. Данное мероприятие представляет серьезный интерес для всех специалистов в области обеспечения национальной безопасности. Считаю важным тот факт, что по итогам дискуссий на площадке Форума формируются предложения по дальнейшему совершенствованию нормативной базы, многие из которых ложатся в основу законодательных инициатив членов Совета Федерации.

Выражаю надежду, что подготовка и организация Международного Форума «Технологии безопасности» под моим председательством будет продолжена, не снижая планки», - завершил свою речь Виктор Бондарев.

Напоминаем, что завершается сбор заявок на участие в деловой программе и Всероссийском смотре решений и технологий в экспозиции Форума. Оставить заявку можно по ссылке www.tbforum.ru/participate