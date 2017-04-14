В завершении Форума участники СИИС-2017 помахали рукой в космос
В завершении Форума участники СИИС-2017 помахали рукой в космос
Выставки \\ 14.04.2017 15:39
Новосибирск, 14 апреля 2017 года: 12 и 13 апреля в Академпарке состоялся IX Сибирский форум «Индустрия информационных систем».
Организаторами мероприятия выступила ассоциация «СибАкадемСофт» и сибирские IT-компании. Мероприятие проводилось при поддержке и участии аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Министерства экономического развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, Новосибирской торгово-промышленной палаты, Сибирского отделения Российской академии наук, университетов Сибири, Ассоциации АПКИТ. Деловая программа Форума состояла из нескольких секций, круглых столов и панельных дискуссий на самые острые темы в ИТ.
Торжественное закрытие форума началось с фильма о лучших моментах двухдневного мероприятия. Также подвели итоги и определили IT-королей шахматного турнира, который стал одним из самых ярких событий форума СИИС-2017. В командном зачете победителями стали сотрудники компании «Ломоносов Капитал». Кубок IT-короля вручил президент Федерации шахмат Новосибирской области Павел Малетин. Награду завоевал Александр Кузнецов, а его коллега Сергей Гриф взял второе место.
После этого рассказала о результатах своей работы команда «Огненного СИИСа» — еще одно нововведение форума. Компания i20 разработала приложение для мероприятия и добавила уникальную функцию «Огонь», которая не имеет аналогов. Каждый, кто установил этот продукт, на протяжении всего форума мог посмотреть лучшие моменты выступлений, а также сделать видео-конспект, нажав «Огонь» во время понравившегося доклада. Представитель коллектива Алена Шалина поприветствовала всех участников:
«Команда приложения старалась за эти дни сделать форум теплее. Помогали нам зажигать 186 человек, которые нажали больше 20 тысяч «Огней». Представляете, какое пламя зажглось на СИИСе!».
Разработчики приложения объявили самых лучших спикеров по версии участников. Ими стали:
3-е место — 1015 Огней получила Юлия Смирнова «Исследование кибербезопасности Интернета вещей(SSDSE)». Секция «Управление данными: Интеллектуальные системы обработки и анализа данных в автоматизации бизнес процессов».
2-е место — 1345 нажали на докладе «Умные города: опыт Германии, взгляд из Сибири» Ирины Травиной. Конференция «Технологии умных городов».
1-е место — рекордными 2091 Огнями отметили выступление Валерия Талисмана на тему «Использование элементов искусственного интеллекта».
После награждения самых «огненных» спикеров о результатах работы секции «Импортозамещение. Опыт: проблемы и решения» рассказали модератор Александр Голенков и директор департамента информационных технологий и связи Сергей Шубин.
Александр Голенков: «При подготовке форума, мы долго думали, какие секции стоит выбрать. Но совсем не предполагали, что вопрос импортозамещения наберет достаточное количество участников, потому что эту тему уже давно обсуждают. В результате удалось собрать участников из разных городов: от Краснодара до Якутска и Хабаровска, с которыми мы плодотворно общались эти два дня».
Сергей Шубин рассказал об итогах заседания секции: вопросах ведения реестра ПО, методологии организации импортозамещения, обучении кадров и отношениях между властью и интеграторами:
«Работу нужно проводить регулярно, используя горизонтальные связи. Поэтому в результате двухдневных обсуждений было решено создать рабочую группу по импортозамещению, в рамках которой будет выработан ряд заключений по этому вопросу».
Своими впечатлениями о СИИС-2017 поделился заместитель директора ИВМиМГ СО РАН Юрий Зыбарев:
«Я побывал на трех разных мероприятиях форума, но самые яркие впечатления остались от панельных дискуссий. Также хотел бы отметить секцию о прорывных IT-технологиях и трендах. Когда я туда пришел, зал уже заполнился. Приятно было увидеть, что две трети пришедших — это молодежь».
Модератор секций по управлению данными Виктор Брызгалов отметил, что все доклады двухдневных заседаний разделили на три блока: настоящее, будущее в течение десяти лет и будущее на сто лет вперед:
«Первый день прошел очень продуктивно: слушатели погрузились в те тренды, которые можно будет наблюдать в будущем. На второй день мы совместили бизнесовую и научную составляющие, чтобы аудитория сформировала для себя микс из полученных знаний».
В завершении церемонии генеральный директор «Дата Ист» Вячеслав Ананьев поблагодарил участников и организаторов:
«Я приглашаю всех к нам на следующий год. В этом же году очень радовали московские и питерские гости, которые привнесли свой взгляд издалека, чтобы мы не варились в собственном соку».
IX Сибирский форум «Индустрия информационных систем» завершился совместным селфи участников на улице с дрона.
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