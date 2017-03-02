В Уфе обсудят 10 главных проблем информационной безопасности
В Уфе обсудят 10 главных проблем информационной безопасности
Выставки \\ 02.03.2017 09:37
16 марта на конференцию «Код ИБ» в столицу Башкирии съедутся ИБ-профессионалы из Москвы, Екатеринбурга, Уфы и Казани. Важной миссией события в этом году станет коллективный поиск решений главных ИБ-проблем.
Уфа во второй раз станет одним из городов проведения самой масштабной серии ИБ-конференций в России и СНГ - «Код информационной безопасности».
Следует отметить, что в этом году «Код ИБ» значительно расширил свою географию — конференция посетит 5 стран (26 городов), против 3 стран и 18-ти городов в минувшем 2016 году.
В конференц-зале гостиницы «Башкирия» выступят известные федеральные и региональные эксперты Максим Степченков (IT Task), Дмитрий Мананников (SPSR Express), Евгений Климов (RISSPA), Алексей Комаров (УЦСБ), Ирина Савинова (ГК «АИР-СОФТ»), Евгений Царев (RTM Group) и многие другие.
Весь день специалисты будут заняты главными профессиональными вопросами: трендами ИБ, уже знакомыми и новыми угрозами (такими, как например, уязвимости устройств «Интернета вещей»), и, конечно, современными технологиями защиты.
Бизнес-аспекты кибербезопасности обсудят в отдельной секции «Управление» с участием спонсоров секции - ГК «АИР-СОФТ» и «Лаборатории Касперского».
В этом году организаторы придумали новый формат финальной секции – «Горячую десятку Кода ИБ». Ее цель – коллективно сформулировать 10 главных проблем информационной безопасности по версии башкирского ИБ-сообщества и найти решения.
Вход на конференцию для сотрудников ИБ- и ИТ-департаментов, а также представителей СМИ –свободный.
Узнать больше о событии и зарегистрироваться можно на сайте.
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