В Тюмени пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности

В Тюмени пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности

В Тюмени пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности

Выставки \\ 31.10.2017 15:10

Конференция “Код информационной безопасности”, охватывающая в этом году 5 стран (26 городов), состоится в деловом доме “Петр Столыпин” 9 ноября.

К бесплатному участию в конференции приглашаются руководители и специалисты отделов ИТ и ИБ, а также представители СМИ.

 

Специалисты обсудят главные тренды, нюансы управления ИБ, лучшие практики и технологии. В числе спикеров эксперты по информационной безопасности и разработчики средств защиты информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, в числе которых Доктор Веб, Check Point, Конфидент, Eset, Ростелеком (спонсор секции), Falcongaze, SearchInform и другие.

 

Следует отметить, что Тюмень входит в число городов, принимающих конференцию, третий год подряд. Подробности и регистрация на сайте http://codeib.ru/tyumen/

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