В столицу Грузии едет Кот ИБ
В столицу Грузии едет Кот ИБ
Выставки \\ 24.04.2017 15:06
18 мая Тбилиси впервые примет у себя “Код информационной безопасности” - самое масштабное ИБ-событие, которое проходит в 5 странах.
“Код ИБ” – это ежегодное знаковое событие в области кибербезопасности, не имеющее аналогов в России и СНГ по масштабу проведения и охвату участников. Конференции под брендом “Код ИБ” - must visit для русскоговорящих безопасников.
Тбилиси станет одним из 26 городов проведения конференции в этом году.
Основные секции конференции вместят всё, чтобы быть в теме: “Тренды”, “Технологии”, “Управление и “Опыт”. Грузинские безопасники познакомятся с лучшими практиками и экспертизой коллег из России.
“Уверен, что “Код ИБ” им полюбится, ведь уже в огромном количестве городов России и СНГ без него невозможно представить профессиональный календарь ИБ-специалиста” - отмечает известный эксперт Алексей Лукацкий (Cisco).
Выступят известные эксперты из Москвы: Максим Степченков (IT-Task), Илья Шабанов (Anti-Malware.ru), Андрей Прозоров (Solar Security), Рустем Хайретдинов (InfoWatch), Евгений Климов (Информзащита,RISSPA) и многие другие.
Участие сотрудников ИТ- и ИБ-департаментов, а также представителей СМИ- бесплатное. Регистрация и аккредитация по ссылке:http://codeib.ru/tbilisi
О конференции “Код информационной безопасности”
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Конференции “Код ИБ” стабильно получают высокие баллы участников за ценный контент и хорошую организацию (средний балл 9,4 из 10 - по итогам 2016 г.);
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В числе постоянных спикеров “Кода ИБ” самые авторитетные в мире ИБ персоны: Алексей Лукацкий, Рустем Хайретдинов, Андрей Прозоров, Максим Степченков, Евгений Климов, Дмитрий Мананников и многие другие;
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Начиная с 2004 г. тысячи ИБ-руководителей и специалистов познакомились на Коде ИБ с ведущими экспертами и разработками ИБ, а также друг с другом;
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«Код ИБ» рассказал много полезного ИБ-специалистам таких организаций, как PricewaterhouseCoopers, X5 Retail Group, ОАО "РЖД", УРАЛСИБ, Банк ВТБ 24 и многих других;
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О «Коде ИБ» пишут ведущие отраслевые и деловые СМИ (3dnews.ru, Anti-malware.ru, Information Security, Global CIO, BIS Journal, Эксперт, National Business и многие другие);
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У конференции есть талисман - Кот ИБ;
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Саундтрек Кода ИБ стал культовым в ИБ-сообществе;
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Участники делятся впечатлениями о конференциях, используя хэштеги #codeib, и #КотИБ.
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