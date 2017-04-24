В столицу Грузии едет Кот ИБ

Выставки \\ 24.04.2017 15:06

18 мая Тбилиси впервые примет у себя “Код информационной безопасности” - самое масштабное ИБ-событие, которое проходит в 5 странах.

“Код ИБ” – это ежегодное знаковое событие в области кибербезопасности, не имеющее аналогов в России и СНГ по масштабу проведения и охвату участников. Конференции под брендом “Код ИБ” - must visit для русскоговорящих безопасников.

Тбилиси станет одним из 26 городов проведения конференции в этом году.

Основные секции конференции вместят всё, чтобы быть в теме: “Тренды”, “Технологии”, “Управление и “Опыт”. Грузинские безопасники познакомятся с лучшими практиками и экспертизой коллег из России.

“Уверен, что “Код ИБ” им полюбится, ведь уже в огромном количестве городов России и СНГ без него невозможно представить профессиональный календарь ИБ-специалиста” - отмечает известный эксперт Алексей Лукацкий (Cisco).

Выступят известные эксперты из Москвы: Максим Степченков (IT-Task), Илья Шабанов (Anti-Malware.ru), Андрей Прозоров (Solar Security), Рустем Хайретдинов (InfoWatch), Евгений Климов (Информзащита,RISSPA) и многие другие.

Участие сотрудников ИТ- и ИБ-департаментов, а также представителей СМИ- бесплатное. Регистрация и аккредитация по ссылке:http://codeib.ru/tbilisi

О конференции “Код информационной безопасности”

Конференции “Код ИБ” стабильно получают высокие баллы участников за ценный контент и хорошую организацию (средний балл 9,4 из 10 - по итогам 2016 г.);

В числе постоянных спикеров “Кода ИБ” самые авторитетные в мире ИБ персоны: Алексей Лукацкий, Рустем Хайретдинов, Андрей Прозоров, Максим Степченков, Евгений Климов, Дмитрий Мананников и многие другие;