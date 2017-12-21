В столице в новом году впервые запустят платформу по безопасности «Say Future»

Выставки \\ 21.12.2017 10:05

Устроители ежегодной международной выставки технических средств безопасности «Интерполитех» заявили о создании нового формата.

”Интерполитех” - центральная выставка по безопасности, в которой участвуют десятки стран, и к которой за 20 лет, уже привыкли все специалисты отрасли, - поясняет исполнительной дирекции ЗАО «ОВК «БИЗОН» Николай Маричев.

Но время не стоит на месте, постепенно входят в жизнь новые форматы подачи информации, аудиторию все больше интересуют не просто самые удачные и качественные решения, но и будущее, как таковое. Ключевым становиться умение видеть, показать и предсказать на несколько лет вперед, что будет, в том числе, в самом тонком, скрупулезном и профессиональном отношении.

«На месте не стоят форматы подачи материала и общения с аудиторией, - комментирует Николай Маричев. Имею в виду международный опыт организаторов мероприятий, набравшие обороты ted talks и многое другие вещи, которые точно требуют реализации в нашей тематике. По итогам ряда мозговых штурмов, дискуссий с коллегами решили запустить пилотную версию абсолютно новой платформы о безопасности «Say Future».

В 2018 году, по словам эксперта, мероприятие будет называться «Say Future: Security».

В своем роде - это деловая программа выставки «Интерполитех», построенная на принципиально новой платформе.

Среди заявленных блоков: Безопасность будущего, Когнитивные технологии, Кибербезопасность, Искусственный интеллект, Видеонаблюдение, спецпроект Безопасность по-русски, Истории успеха, профильные семинары и многое другое. Впрочем, в настоящее время программа проекта находится в активной стадии разработки.



«В будущем думаем над тем, чтобы платформа вышла еще в более серьезное плавание и стала универсальной для любых тем: образование, медицина, здравоохранение, все, что актуально и важно для общества»,- поделился амбициозными планами эксперт.