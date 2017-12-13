В Совете Федерации обсудили готовность 10 VIP-мероприятий деловой программы ТБ ...

Выставки \\ 13.12.2017 13:14

11 декабря в Совете Федерации состоялось очередное заседание Организационного комитета 23-го Международного Форума "Технологии безопасности" под руководством Виктора Бондарева, Председателя Оргкомитета Форума, Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

В заседании приняли участие представители ФСБ России, МВД России, Росгвардии, Минспорта, ФСО России, МЧС России, МИД России, Минтранса России, Ростехнадзора, Антитеррористического Центра СНГ, Департамента информационных технологий г. Москвы, Департамента региональной безопасности г. Москвы, Ассоциации интернета вещей, Национальной палаты инженеров, Независимого научного Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития».

Сегодня ТБ Форум - единственное открытое мероприятие отрасли безопасности для заказчиков высокого уровня - государственных и крупнейших корпораций. Деловая программа и экспозиция представляет интересы основных секторов российской экономики: безопасный город, транспорт, массовые мероприятия, промышленность, энергетика, строительство, торговые сети, банки и другие.

Организаторы конференций представили информацию о работе по формированию курируемых мероприятий деловой программы Форума.

О ходе подготовки XVII Международной конференции «Терроризм и безопасность на транспорте» доложил Александр Блинков, начальник отдела мониторинга и анализа реализации государственной политики в области транспортной безопасности Департамента транспортной безопасности и специальных программ.

О работе над программой конференции «Обеспечение безопасности спортивных и массовых мероприятий» рассказали Виктор Озеров, сенатор, Председатель рабочей группы конференции, и Антон Антонов, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта РФ, член рабочей группы по подготовке конференции.

Подробности предстоящей Международной научно-практической конференции «От Безопасного города к Безопасному региону» раскрыли Николай Ильин, начальник Управления информационных систем Службы специальной связи и информации ФСО России, и Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы.

Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей, доложил о ходе пригласительной кампании в рамках конференции «Вызовы цифровой экономики и требования государства: найти баланс».

Конференция "Информационное моделирование как инструмент обеспечения безопасности" соберет представителей профильных министерств и ведомств, а также крупных корпораций, сообщила Елена Колосова, Вице-президент Национальной палаты инженеров.

Андрей Мирошкин, руководитель дирекции Форума, рассказал собравшимся об активной работе по формированию рабочей группы по подготовке и проведению конференции “Актуальные проблемы обеспечения комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики”.

По вопросу поддержки Форума выступили члены Оргкомитета: Андрей Пашкевич, руководитель аппарата Руководителя Антитеррористического Центра государств-участников СНГ; Михаил Кошелев, инспектор отдела Научно-технического управления МЧС России, Валерий Можаров, советник руководителя Департамента региональной безопасности города Москвы; Сергей Рябов, советник Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

Напоминаем, что завершается сбор заявок на участие в деловой программе и Всероссийском смотре решений и технологий в экспозиции Форума. Оставить заявку можно по ссылке www.tbforum.ru/participate