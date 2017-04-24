В Санкт-Петербурге ждут “Код ИБ”
В Санкт-Петербурге ждут “Код ИБ”
Выставки \\ 24.04.2017 15:08
27 апреля в Санкт-Петербурге в отеле “Holiday Inn Московские ворота” состоится ежегодный must visit для безопасников - “Код информационной безопасности”.
Санкт-Петербург в этом году станет одним из 26 городов проведения “Кода ИБ”. Конференция традиционно объединит на одной площадке ИБ-экспертов двух столиц.
Секцию “Тренды” проведут Рустем Хайретдинов (InfoWatch), Артем Скакун (Управление Роскомнадзора по Северо-Западному ФО) и Николай Гончаров (ПАО “МТС”).
В секции “Технологии” выступят ведущие разработчики СЗИ. Темами докладов станут современные киберугрозы, шифровальщики, целенаправленные атаки, крипотомаршрутизация, сетевая безопасность, защита корпоративного периметра, ransomware.
Секция “Управление” расскажет о DLP, кадрах в ИБ и “игре в безопасность” (“Лаборатория Касперского”, спонсор секции). Также здесь пройдет мастер-класс Рустема Хайретдинова по защите веб-приложений. Спикер расскажет, почему статистика взломов веб-приложений только вырастет, и что с этим делать.
В заключительной секции “Опыт” знаниями в области мобильных бот-сетей поделятся эксперт отдела обеспечения ИБ ПАО “МТС”Николай Гончаров (г. Москва) и начальник отдела информационной безопасности СПб ГУП “АТС Смольного” Константин Мартынов (г. Санкт-Петербург).
Участие для сотрудников ИТ- и ИБ- департаментов, а также представителей СМИ бесплатное. Регистрация и аккредитация на сайтеhttp://codeib.ru/sankt-peterburg/
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