В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и ...

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

Выставки \\ 08.11.2017 12:40

2 ноября Федеральное агентство морского и речного транспорта провело консультационную встречу организаторов практикума "Актуальные вопросы обеспечения безопасности морских и речных портов" с приглашенными экспертами в области транспортной безопасности. Практикум состоится в рамках XVII Международной научно-практической конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" 13 февраля 2018 г. на площадке Форума "Технологии безопасности

 

Подробности в блоге www.tbforum.ru/blog 

 

Известно, что 80% предложений, которые заказчики получают от поставщиков, не учитывают специфику и требования заказчиков, зачастую не только значительно выходя за пределы доступных бюджетов, но и ухудшая критически важные параметры основных процессов. В ходе встречи эксперты обменялись мнениями по вопросам особенностей применения техсредств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта.

 

Если у вас есть опыт работы с большими проектами, уникальные решения и новейшее оборудование для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, приглашаем продемонстрировать типовые решения и реализованные проекты в смотре технологий на ТБ Форуме 2018 http://www.tbforum.ru/participate 

 

Участники:

- представители Управления транспортной безопасности Росморречфлота;

- руководители Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта, Ассоциации морских торговых портов, Общероссийского объединения "Российская палата судоходства", ФГУП "Росморпорт", а также морских терминалов, речных портов и служб безопасности стивидорных компаний, уполномоченные на принятие решений по внедрению и модернизации технических средств и систем безопасности;

- представители компаний – производителей и поставщиков систем безопасности, которые имеют компетенцию и опыт работы с объектами морского и речного транспорта. 

 

В своих выступлениях Валерий Капралов (Росморречфлот), Александр Зайцев (Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта), Александр Алексеенко (Ассоциации морских торговых портов) и Сергей Сеньшин (Российская палата судоходства) выразили пожелания в адрес представителей компаний – производителей и поставщиков систем безопасности о необходимости создания и поставок в отрасль систем безопасности, обладающих качествами надежности и эффективности работы в условиях морского и речного транспорта. 

 

Участниками были согласованы конкретные задачи, которые необходимо совместно решить производителям и поставщикам профильной продукции для удовлетворения потребности отрасли в технических средствах обеспечения транспортной безопасности.

 

Александр Алексеенко, председатель комитета "Ассоциации морских торговых портов":

"Я представлял на мероприятии в Росморречфлоте общественную организацию, которая объединяет стивидорные компании, оказывающие услуги по перевалке грузов в морских портах. Поскольку члены ассоциации попадают под действие законодательства о транспортной безопасности, включая требования в части технического обеспечения транспортной безопасности, то информация о тенденциях и новых разработках технических средств ОТБ важна. Мы приглашаем членов АСОП на смотр решений и технологий и конференцию, которые пройдут в феврале 2018 года на ТБ Форуме".

 

Принять участие в смотре http://www.tbforum.ru/participate 

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