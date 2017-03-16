В Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте»
В Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте»
Выставки \\ 16.03.2017 12:53
6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия - АНО «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Основная цель форума – выработка предложений по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере обеспечения транспортной безопасности.
В связи с ростом террористической активности в мире и уязвимости транспорта для атак террористов особое внимание в работе форума будет уделено защите объектов транспортной инфраструктуры. В круг обсуждаемых вопросов по борьбе с терроризмом войдут государственная политика, законодательное регулирование и международное сотрудничество. В повестке форума - актуальные темы обеспечения безопасности транспортного пространства ЕАЭС и подготовки транспортной отрасли к проведению международных спортивных мероприятий Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018.
Отдельный блок деловой программы форума посвящен технологическому обновлению отрасли, модернизации транспортных средств и инфраструктуры. Участники дискуссии обсудят нововведения в нормативно-правовом регулировании в сфере технологической безопасности и начало реализации приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги». Среди особенных тем программы – информационные технологии в области транспортной безопасности и беспилотные системы. По мнению ряда экспертов, они являются будущим грузовых перевозок. Впервые в истории форума беспилотникам будет посвящена отдельная рабочая секция.
На выставке 6-7 апреля будут представлены новейшие образцы оборудования и технических средств, проекты по формированию безопасной транспортной среды в городах.
На форум приглашено более 400 делегатов из 40 регионов России. Среди участников – представители федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, госкорпораций, системообразующих компаний, общественных организаций, институтов науки и образования, ведущих СМИ.
Форум пройдет при поддержке более чем 20 федеральных органов власти, включая обе палаты Федерального Собрания РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральную службу безопасности РФ.
Мероприятие состоится на конгрессно-выставочной площадке бизнес-отеля Crowne Plaza St.Petersburg Airport. Оператор форума – компания Conference Point.
Подробная информация доступна на сайте оператора confspb.ru. В настоящий момент открыта регистрация на мероприятие и ведется сбор предложений по дискуссионным направлениям форума и инициатив в итоговую резолюцию.
По всем вопросам, связанным с участием в Форуме, обращайтесь в Департамент по взаимодействию с участниками:
Руководитель департамента
Владимир Воротынцев
Тел. +7 (812) 327-93-70
Моб. +7 (911) 111-69-77
E-mail: vladimir@confspb.ru
ITV | AxxonSoft расскажет о реализации тактики охраны в современных системах видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 15.03.2017 14:38 \\ Обсудить ()
12 апреля 2017 года в Москве руководитель департамента разработок ITV | AxxonSoft Игорь Фаломкин выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
ТБ Форум 2017: аудитория показывает устойчивый интерес к применению технологий ГЛОНАСС в различных отраслях
Выставки \\ 14.03.2017 09:15 \\ Обсудить ()
7 февраля в рамках ТБ Форума 2017 состоялась конференция «Применение технологий ГЛОНАСС в различных отраслях». В качестве организатора традиционно выступила Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Итоги выставки Securika Krasnodar
Выставки \\ 13.03.2017 10:25 \\ Обсудить ()
С 28 февраля по 3 марта 2017 года в Краснодаре, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» прошла 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar. Организатор – компания «КраснодарЭКСПО», в составе группы компаний ITE.
«Информационная безопасность» на СИИС-2017
Выставки \\ 10.03.2017 17:06 \\ Обсудить ()
На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных Систем» (СИИС-2017), который пройдёт 12-13 апреля на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка, особое внимание будет уделено информационной безопасности.
Мастер-классы на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 10.03.2017 14:52 \\ Обсудить ()
12 апреля в рамках Первой конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017» пройдут мастер-классы по проектированию. Всего состоится четыре мастер-класса в двух параллельных сессиях: «Видеонаблюдение» и «Локальные вычислительные сети»
Мартовский «Код» в Казахстане. Продолжение следует!
Выставки \\ 10.03.2017 11:27 \\ Обсудить ()
2 марта 2017 г. в Алматы состоялась II конференция “Код информационной безопасности”. Порядка 110 профессионалов обсудили главные темы ИБ.
ТБ Форум 2017: Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской безопасности
Выставки \\ 07.03.2017 12:39 \\ Обсудить ()
9 февраля в рамках ТБ Форума 2017 при поддержке Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России состоялась конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего». Актуальные для банковского сообщества темы и ключевые спикеры отрасли привлекли более 200 слушателей.
IX Форум СИИС: Правила игры в ИТ, умные города и Интернет-продвижение
Выставки \\ 06.03.2017 14:25 \\ Обсудить ()
Чрезвычайно насыщенной обещает быть программа IX Форума «Индустрия информационных систем», который пройдёт 12-13 апреля 2017 года в Академпарке г. Новосибирска.
Утверждена программа конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 06.03.2017 10:34 \\ Обсудить ()
Представляем полную программу Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.
Открыта регистрация на конференцию для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 03.03.2017 16:18 \\ Обсудить ()
Мы приглашаем вас принять участие в Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.
Статьи
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.