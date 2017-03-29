В Новосибирске обсудят, как защитить бизнес от хакеров

В Новосибирске обсудят, как защитить бизнес от хакеров

В Новосибирске обсудят, как защитить бизнес от хакеров

Выставки \\ 29.03.2017 13:50

Завтра, 30 марта 2017 г, в отеле Double Tree By Hilton Novosobirsk пройдет конференция “Код информационной безопасности” - самое масштабное ИБ-событие СНГ, охватывающее в этом году 5 стран (26 городов).

Ежегодное знаковое событие в сфере кибербезопасности “Код ИБ” приедет в Новосибирск уже в третий раз и расскажет о главных трендах защиты информации.

 

Эксперты констатируют: как никогда растут целевые атаки на бизнес, главной мишенью стали банки. На форуме выступит Евгений Нестеров - начальник центра ИБ ПАО Сбербанк, который представит свой взгляд на тренды ИБ.

 

К счастью, безопасникам уже не нужно сражаться в одиночку, государство постоянно совершенствует меры по обеспечению ИБ, активно работают отделы “К”, и на любую кибербанду сегодня при должном расследовании найдется управа. О профилактике кибер-преступлений расскажет специальный гость форума - представитель Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

 

В числе других спикеров конференции - глава известного ИБ - медиа «Anti-Malware» Илья Шабанов, известный в отрасли блогер Евгений Царев (RTM Group), Алексей  Комаров (УЦСБ), Роман Жуков (Ростелеком, спонсор секции) и другие эксперты из Москвы и Новосибирска.

 

В финале мероприятия будут подведены итоги анкетирования новосибирских безопасников и представлен ТОП-10 главных ИБ-проблем по версии ИБ-сообщества г. Новосибирска.

 

Участие для ТОП-менеджеров компаний, сотрудников ИБ- и ИТ-департаментов, а также представителей СМИ - без оплаты. Регистрация и аккредитация на сайте

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