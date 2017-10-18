В Москве состоялась международная конференция по безопасности СКУД 2018

Выставки \\ 30.10.2017 14:10 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

25 октября 2017 года в Москве прошла вторая международная конференция СКУД 2018. Программа включала в себя 11 докладов по теме развития технологий безопасности и 9 вендоров в демо-зоне.

25 октября 2017 года в Москве прошла вторая международная конференция СКУД 2018. Программа включала в себя 11 докладов по теме развития технологий безопасности и 9 вендоров в демо-зоне.





В этом году на мероприятии выступили представители крупнейших технологических брендов: Fujitsu, Sigur, Parsec, Болид, VZOR Systems, Центр Речевых Технологий, Газпромбанк, Электроника и других, которые осветили важнейшие темы отрасли - возможности дальней идентификации, использование беспроводных замковых систем, применение искусственного интеллекта в системах безопасности, а также новинки биометрии - распознавание лиц, биометрию по рисунку вен ладони, мультимодальное использование различных методов биометрической идентификации.

- На конференции очень интересная образовательная программа — здесь можно узнать что-то новое от людей, которые стоят на «переднем крае» технологий. Сейчас многогранная и быстрая жизнь, невозможно быть в курсе всего, поэтому важно общаться с экспертами в своих областях, - поделился своим мнение о конференции представитель компании "Русская медная компания" Максим Простаков.

Всего, по предварительным оценкам, конференцию посетило более 300 гостей из разных регионов страны и из-за рубежа.

- Благодарим спикеров, гостей и участников демо-зоны за интерес, проявленный к нашей конференции! Мы хотим и дальше создавать площадку, на которой эксперты могли бы делиться профессиональным опытом, поэтому в следующем году также планируем провести конференцию – СКУД 2019. Постараемся учесть опыт и сделать ее еще интереснее. Неизменным останется одно – фокус на технологиях, а не на рекламе, - подчеркивают организаторы.

Цель конференции СКУД 2018 - давать объективную информацию о технологиях и решениях в системах контроля доступа, одинаково интересную как компаниям, занимающимся внедрением систем, так и конечным заказчикам.

Инициатор и организатор конференции СКУД 2018 компания Sigur - разработчик и производитель одноименной системы контроля и управления доступом.





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