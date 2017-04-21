В Москве состоялась конференция по информационным технологиям
В Москве состоялась конференция по информационным технологиям
Выставки \\ 21.04.2017 11:37
19 апреля на базе ФКУ «НПО «Специальная техника и связь» МВД России. состоялась Международная научно-практическая конференция «СПЕЦ-информационные технологии». Организатором конференции выступило Федеральное казенное учреждение «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ НПО «СТиС» МВД России), устроитель – ЗАО «ОВК «БИЗОН».
Конференции проводится ежегодно с целью содействия оснащению правоохранительных органов и государственных структур современными технологиями, организации прямого диалога между предприятиями-разработчиками, производителями и поставщиками высокотехнологичных услуг.
В конференции приняло участие более 250 человек, среди которых были руководители научных и образовательных учреждений, представители компаний по производству оборудования, представители IT компаний.
Работа конференции традиционно была организована в виде тематических секций. Участники обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе роль и место IT в решении оперативно-служебных задач; нормативное регулирование и поддержку государства и его сотрудничество с IT-сегментом в ближайшей перспективе, информационные технологии в единой системе информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России; взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти; создание информационных баз данных и многое другие.
Открывая конференцию, Г.Ю.Пучков, заместитель начальника НИИСТ ФКУ НПО «СТиС» МВД России, полковник внутренней службы, отметил: «Без информационных технологий трудно себе представить современную деятельность органов охраны правопорядка и других силовых структур. Сейчас IT-технологии развиваются космическими темпами, и правительство придает этому большое значение».
Экспозиционная часть мероприятия была представлена отечественными предприятиями, специализирующимися в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.
Свою продукцию и новейшие разработки в рамках выставки продемонстрировали более 40 предприятий, среди них: ЗАО «Руспром», ООО «Самсунг Электроникс Рус Компании», компании «АйТи БАСТИОН», ООО «Взгляд», АО «Системы управления», ООО «Анна», АО «Группа Защиты-Ютта», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ЗАО НПФ «Сигма», ПАО «Микрон», ФГУП «НТЦ «Атлас», ООО «ЦНТ «Импульс», ООО «АСТРАКОМ», Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н.Ельцина и другие.
На конференции выступили: Генеральный директор ООО «ЦНТ «Импульс А.А.Киреев, Генеральный директор ООО «АМПЕРСЕНД», кандидат физико-математических наук Ю.А.Каламбет, Главный инженер проекта ООО «М Софт» Группы компаний «МАСКОМ» А.А.Семин, доцент кафедры Теоретические основы радиотехники института Радиоэлектроники и информационных технологий Уральского университета имени первого Президента Б.Н.Ельцина А.С.Лучинин и многие другие специалисты в области ИТ.
Участники конференции благодарят организаторов и экспертов за поддержку и участие в конференции.
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