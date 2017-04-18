В Минске встретятся главные эксперты по информационной безопасности
В Минске встретятся главные эксперты по информационной безопасности
Выставки \\ 18.04.2017 09:42
В столицу Белоруссии едет “Код ИБ” - самое масштабное ИБ-событие на территории СНГ, которое охватывает 5 стран (26 городов). 20 апреля 2017 г. Минск примет у себя международный must visit для безопасников с 13-летней историей. Конференция “Код информационной безопасности” пройдет в Белоруссии уже во второй раз. Делегаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска встретятся в отеле “Пекин”.
Участников ожидает полное погружение в тему, живое общение с экспертами из России и Белоруссии, самые свежие тренды и технологии, и, конечно, Кот ИБ собственной персоной.
Экспертами секции о трендах выступят Александр Астахов - главный редактор ИБ-портала iso27000.RU (г. Москва), Павел Ваховский – начальник отдела ИБ ГК «Алютех» (г.Минск), Алексей Евменков - директор ИБ ISsoft (г. Минск), Александр Дорофеев - директор по развитию НПО “Эшелон” (г. Москва). Спикеры имеют за плечами большой практический опыт в области ИБ, международные профессиональные сертификации, собственные методические разработки.
Как бороться с угрозой №1 - шифровальщиками, что делать с ransomware и другими вредоносами, расскажут в секции “Технологии”. Здесь экспертизу представят Вячеслав Медведев - ведущий аналитик “Доктор Веб” (г. Москва), Максим Степченков - исполнительный директор IT-Task (г. Москва), Карен Карагедян - региональный менеджер по работе с клиентами Trend Micro (г. Москва) и другие.
Секция “”Управление” ориентирована на директоров по ИБ. Здесь обсудят аудит процессов ИБ (Александр Дорофеев, НПО “Эшелон) и актуальные для руководства вопросы ИБ (Владимир Анищенко, председатель комитета по ИБ ассоциации “ИНФОПАРК”, зам. генерального директора по науке и инновациям компании “СОФТКЛУБ”, г. Минск). Как упростить работу технических служб в условиях роста сложности ИТ-инфраструктуры расскажетДмитрий Успехов (“Газинформсервис”, г. Санкт-Петербург), как упростить ИБ в “сложных” организациях поведает Алексей Евменков (ISsoft).
Кроме того, на конференции в Минске будет представлен новый формат этого года - “Горячая десятка Кода ИБ”:участники отберут 10 самых актуальных ИБ-проблем - по версии белоусского ИБ-сообщества.
Участие специалистов ИТ- и ИБ- служб без оплаты. Предварительная регистрация и аккредитация на сайте http://codeib.ru/minsk/
О конференции “Код информационной безопасности”
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Код ИБ – это ежегодное знаковое событие в области кибербезопасности, с 2015 г. не имеющее аналогов в России по масштабу проведения и охвату участников;
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В 2017 г. Код ИБ - самое масштабное ИБ-событие на территории СНГ, оно охватывает 5 стран (26 городов).
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Начиная с 2004 г. тысячи ИБ-руководителей и специалистов познакомились на Коде ИБ с ведущими экспертами и разработками ИБ, а также друг с другом;
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«Код ИБ» рассказал много полезного ИБ-специалистам таких организаций, как PricewaterhouseCoopers, X5 Retail Group, ОАО "РЖД", УРАЛСИБ, Банк ВТБ 24 и сотням других;
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О «Коде ИБ» пишут ведущие отраслевые и деловые СМИ (3dnews.ru, Anti-malware.ru, Information Security, BIS, Эксперт, National Business и многие другие);
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У конференции есть свой талисман - #КотИБ;
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Участники делятся впечатлениями о конференциях, используя хэштеги #codeib, и #КотИБ.
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