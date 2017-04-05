В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

Выставки \\ 05.04.2017 12:32

6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия – АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

   В условиях постоянно растущей террористической угрозы и износа транспортной инфраструктуры отрасль сталкивается с новыми вызовами. Объекты транспортной инфраструктуры – аэропорты, вокзалы – предполагают массовое скопление людей, и потому часто становятся объектами террористических атак. В 2016 года террористы в Берлине и Ницце использовали транспорт как орудие совершения теракта. Серьезной проблемой остается количество происшествий и жертв на дорогах – в 2016 году в России в ДТП погибли более 20 тысяч человек. В этом же году на территории СНГ произошли 28 авиационных катастроф. В условиях таких тревожных показателей обеспечение безопасности на транспорте становится одной из важнейших государственных задач. Международный форум «Безопасность на транспорте» – это площадка, где власть и представители отрасли активно обсуждают существующие проблемы и совместно вырабатывают пути их решения. Основная цель форума – подготовка предложений по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере обеспечения безопасности на транспорте.

 

Деловая программа мероприятия построена по двум ключевым направлениям: антитеррористическая защищенность и обеспечение технологической безопасности отрасли на различных видах транспорта – водном, воздушном, железнодорожном и автотранспорте. Пленарное заседание форума будет посвящено профильной государственной политике и международному сотрудничеству. Участники обсудят изменения в законодательстве, включая недавно принятый закон о «транспортных дебоширах», и обеспечение транспортной безопасности на едином транспортном пространстве ЕАЭС. Модератором заседания станет куратор форума Анатолий Выборный.


Заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин представит разработанный министерством законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности». С докладом о повышении эффективности федерального государственного контроля и надзора в сфере безопасности на транспорте выступит недавно назначенный руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. Для него этот форум станет первым публичным выступлением в новой должности. Также среди спикеров – директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ержан Нурахметов и вице-президент ОАО «РЖД» Шевкет Шайдуллин.

Ключевым мероприятием второго дня работы форума станет конференция, посвященная подготовке транспортной отрасли к Кубку Конфедераций 2017 и Чемпионату мира по футболу 2018. В числе участников – представители Министерства транспорта РФ и АНО «Транспортной дирекции-2018», федеральных ведомств и регионов, занятых в организации турниров. На конференции будут подняты вопросы модернизации объектов транспортной инфраструктуры в городах, принимающих турниры, и создания условий для безопасного перемещения зрителей и участников соревнований.

На рабочих секциях участники обсудят нововведения в нормативно-правовом регулировании в сфере технологической безопасности и начало реализации приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги», информационные технологии и беспилотные системы. Важными темами станут поиск баланса между обеспечением транспортной безопасности и экономическими возможностями субъектов транспортной системы, аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, законодательное закрепление требований к техническим средствам.

На форуме состоится первое заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте» под председательством Анатолия Выборного. Члены Совета утвердят структуру и направления итогового документа форума – общественной резолюции. Резолюция является уникальным механизмом обратной связи, которая консолидирует предложения и инициативы участников отрасли по совершенствованию отраслевого законодательства и госполитики. Документ будет направлен для рассмотрения в профильные органы государственной власти.

В рамках выставочной экспозиции ведущие российские и зарубежные компании представят новейшие образцы оборудования и технических средств, проекты по формированию безопасной транспортной среды в городах.

Ожидается, что в работе форума примут участие более 400 делегатов – представителей федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, госкорпораций, системообразующих компаний, общественных организаций, институтов науки и образования, ведущих СМИ. Форум пройдет при поддержке обеих палат Федерального Собрания РФ, Минтранса России, МЧС России, МВД России, ФСБ и других профильных министерств и ведомств

Мероприятие состоится на конгрессно-выставочной площадке бизнес-отеля Crowne Plaza St.Petersburg Airport. Оператор форума – компания Conference Point. В настоящий момент открыта регистрация на мероприятие и ведется сбор предложений по дискуссионным направлениям форума и инициатив в итоговую резолюцию. С более подробно информацией о программе и условиях участиях Вы можете ознакомиться на официальном сайте форума forumbt.ru.

По вопросам, связанным с участием в форуме, обращайтесь в Департамент по работе с участниками:

Владимир Воротынцев

Тел. +7 (812) 327-93-70  Моб. +7 (911) 111-69-77

E-mail: vladimir@confspb.ru

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