В Алматы пройдет самое масштабное ИБ-событие

Выставки \\ 01.03.2017 13:30

В Южной столице Казахстана ждут II конференцию «Код ИБ».

2 марта 2017 г в отеле SHERA PARK INN состоится ежегодный must visit для профессионалов - конференция «Код информационной безопасности». Событие в этом году пройдет в 5-ти странах (26 городах) в обновленном формате.

Участники конференции в Алматы смогут оценить усовершенствования программы, теперь выделяющей 4 секции: Тренды, Технологии, Управление и «Горячую десятку» (ТОП-10 проблем по версии местного ИБ-сообщества).

Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны, Алматы и Новосибирска раскроют такие актуальные темы, как современная защита от APT-атак и вирусов, аутсорсинг ИБ, способы подружить директора с ИБ, нетрадиционное использование DLP, специфика подхода к ИБ в разных странах, ситуационный анализ проблем ИБ в государственном и корпоративном секторе Казахстана и др.

Знаниями и опытом поделятся президент сообщества ИБ-профессионалов RISSPA и технический директор «Информзащита» Евгений Климов (г. Москва) , известный эксперт по кибербезопасности Виталий Ли (г. Астана), эксперт «Центра анализа и расследования кибератак» Анатолий Ремнев (г.Астана), директор департамента ИБ Kaspi Bank Ассель Сорокина (г. Алматы), ведущий менеджер «Газинформсервис» Дмитрий Успехов (Санкт-Петербург) и многие другие.

В финале конференции спикеры и зал вместе сформулируют ТОП-10 проблем информационной безопасности по версии ИБ-сообщества Алматы.

Следует отметить, что конференция вернется в Казахстан в декабре текущего года, когда она пройдет уже в Астане.

Вход для сотрудников ИБ- и ИТ-департаментов, а также представителей СМИ свободный.

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