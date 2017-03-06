Утверждена программа конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017

Выставки \\ 06.03.2017 10:34

Представляем полную программу Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.

Любой проект видеонаблюдения начинается с решения базовых задач: выбора камер, мест установки, определения тактики охраны, расчёта станционного оборудования. На последующих этапах создаётся ЛВС и обеспечивается электропитание компонентов. Именно по этому принципу построены доклады, которые сгруппированы в два слота:

Слот 1. Базовые задачи видеонаблюдения. Камеры, ПО, серверы. Слот предусматривает 5 выступлений от технических экспертов - представителей ведущих компаний в сфере безопасности и IT: Axis, ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate.

Слот 2. Инфраструктура системы видеонаблюдения. ЛВС, электропитание. Серия выступлений технических специалистов ведущих компаний из смежных отраслей: APC, Allied Telesis, Hyperline.

Тема конференции PROIPvideo в 2017 году: «Технологии в успешном проекте видеонаблюдения». Технологическая направленность отражена в каждом докладе, а высокий уровень приглашённых экспертов позволит ответить на конкретные вопросы, интересующие специалистов, инженеров, проектировщиков систем видеонаблюдения. Докладчики конференции:

Павел Рожков , технический директор Axis Communications в Восточной Европе, России и СНГ

, технический директор Axis Communications в Восточной Европе, России и СНГ Игорь Фаломкин , руководитель департамента разработок ITV | AxxonSoft

, руководитель департамента разработок ITV | AxxonSoft Александр Юнисов , генеральный директор Видеомакс

, генеральный директор Видеомакс Дмитрий Зотов , инженер Microsemi

, инженер Microsemi Сергей Давыдов , старший инженер технической поддержки Seagate, кандидат технических наук

, старший инженер технической поддержки Seagate, кандидат технических наук Андрей Крюков , инженер APC by Schneider Electric

, инженер APC by Schneider Electric Михаил Гинодман , инженер по решениям и сервису Allied Telesis

, инженер по решениям и сервису Allied Telesis Игорь Собакарь, технический директор ООО «АБН», представляющей Hyperline в России

PROIPvideo - не просто отраслевое мероприятие, а новый формат для расширения коммуникативных возможностей. Темы докладов и тезисов задают направление для разговоров, но вы можете непосредственно повлиять на содержание выступлений. Оставить вопрос или пожелания к содержанию каждого доклада можно на странице конференции. Учитываются все пожелания.

Более подробно ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на «PROIPvideo 2017» вы можете здесь