Утверждена программа конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Утверждена программа конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 06.03.2017 10:34
Представляем полную программу Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.
Любой проект видеонаблюдения начинается с решения базовых задач: выбора камер, мест установки, определения тактики охраны, расчёта станционного оборудования. На последующих этапах создаётся ЛВС и обеспечивается электропитание компонентов. Именно по этому принципу построены доклады, которые сгруппированы в два слота:
Слот 1. Базовые задачи видеонаблюдения. Камеры, ПО, серверы. Слот предусматривает 5 выступлений от технических экспертов - представителей ведущих компаний в сфере безопасности и IT: Axis, ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate.
Слот 2. Инфраструктура системы видеонаблюдения. ЛВС, электропитание. Серия выступлений технических специалистов ведущих компаний из смежных отраслей: APC, Allied Telesis, Hyperline.
Тема конференции PROIPvideo в 2017 году: «Технологии в успешном проекте видеонаблюдения». Технологическая направленность отражена в каждом докладе, а высокий уровень приглашённых экспертов позволит ответить на конкретные вопросы, интересующие специалистов, инженеров, проектировщиков систем видеонаблюдения. Докладчики конференции:
- Павел Рожков, технический директор Axis Communications в Восточной Европе, России и СНГ
- Игорь Фаломкин, руководитель департамента разработок ITV | AxxonSoft
- Александр Юнисов, генеральный директор Видеомакс
- Дмитрий Зотов, инженер Microsemi
- Сергей Давыдов, старший инженер технической поддержки Seagate, кандидат технических наук
- Андрей Крюков, инженер APC by Schneider Electric
- Михаил Гинодман, инженер по решениям и сервису Allied Telesis
- Игорь Собакарь, технический директор ООО «АБН», представляющей Hyperline в России
PROIPvideo - не просто отраслевое мероприятие, а новый формат для расширения коммуникативных возможностей. Темы докладов и тезисов задают направление для разговоров, но вы можете непосредственно повлиять на содержание выступлений. Оставить вопрос или пожелания к содержанию каждого доклада можно на странице конференции. Учитываются все пожелания.
Более подробно ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на «PROIPvideo 2017» вы можете здесь
Открыта регистрация на конференцию для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
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Мы приглашаем вас принять участие в Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.
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