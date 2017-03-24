Утверждена Концепция «Дня передовых технологий правоохранительных органов ...

Выставки \\ 24.03.2017 11:33

Согласно документу, подписанному директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации В.В.Золотовым и министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации В.А.Колокольцевым, 26 и 27 мая на территории испытательного полигона НИИ «Геодезия» в Красноармейске пройдет «День передовых технологий правоохранительных органов РФ».

Концепция «Дня передовых технологий РФ» определяет задачи и программу проведения мероприятия, предусматривает демонстрацию новейших отечественных достижений в области специальных средств, специальной техники и вооружения для войск Росгвардии и правоохранительных органов.

Мероприятие проводится как комплекс конгрессно-выставочных и демонстрационных мероприятий в целях широкомасштабного показа высокотехнологичных, инновационных разработок для принятия решения о целесообразности их использования в интересах Росгвардии, МВД и других силовых структур России.

Выставка в рамках «Дня передовых технологий РФ» предоставит экспонентам и гостям возможность расширить сферу деловых контактов, познакомиться с потенциальными клиентами и ведущими компаниями.

На основе представленных материалов будет издан официальный каталог.

Организаторами мероприятия являются Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Дополнительную информацию о тематических сегментах и условиях демонстрации образцов ВВСТ можно уточнить у устроителя мероприятия – ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН»; тел. +7(495) 937-40-81 (доб. 231), e-mail: cctv@b95.ru (Заяц Юрий Михайлович).