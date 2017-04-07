Уровень безопасноcти в России выше среднемирового

Выставки \\ 07.04.2017 13:09

В Санкт-Петербурге начал работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте», организованный АНО «Общественный форм «Безопасность на транспорте».

Открывая работу форума, председатель Общественного совета АНО, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы ФС РФ Анатолий Выборный выразил соболезнования родным и близким жертв теракта, произошедшего 3 апреля в петербургском метро. «Это страшная трагедия, которая навсегда разделила жизнь тех, кого она коснулась, на «до» и «после». Предлагаю почтить память жертв теракта минутой молчания», - сказал Анатолий Выборный. В своем докладе куратор форума отметил, что в настоящее время обеспечение транспортной безопасности - одно из важнейших условий для полноценного функционирования и развития государства. Форум ежегодно задает ориентиры для совершенствования законодательства и государственной политики в этой сфере.

Основной темой пленарного заседания стало обсуждение законопроекта о внесении изменений в ФЗ-16 «О транспортной безопасности», подготовленного Министерством транспорта РФ и прошедшего первое чтение в Государственной Думе. Представляя законопроект, замминистра транспорта Николай Захряпин перечислил предлагаемые министерством меры, среди которых предложение отменить избыточные требования к обеспечению транспортной безопасности для транспортных средств и ввести вместо длительных процедур специальный паспорт обеспечения транспортной безопасности. Также министерство считает целесообразным наделить дополнительными полномочиями подразделения транспортной безопасности, позволив их сотрудникам задерживать нарушителей и использовать в своей работе служебных собак и электрошокеры. Для оптимизации работы необходимо уточнить перечень объектов транспортной безопасности и мероприятий, проводимых в ходе досмотра. Министерство также предлагает сделать обязательными для иностранных перевозчиков, осуществляющих транспортировку пассажиров и грузов по территории России, исполнение требований транспортной безопасности. Комментируя это предложение, член комитета ГД ФС РФ по транспорту и строительству Александр Старовойтов подчеркнул, что это создаст равные условия для российских и зарубежных перевозчиков.

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин привел статистику, подтверждающую, что уровень безопасности на транспорте в России выше среднемирового. Ространснадзор заинтересован в постоянной обратной связи от экспертного сообщества, которая позволит повысить качество принимаемых решений. Также Виктор Басаргин подчеркнул важность развития глобальной информационной системы надзора и контроля, которая позволит предупреждать нарушения и снизить издержки от постоянных проверок. Количество проверок субъектов транспортной инфраструктуры должно зависеть от статистики нарушений. «Чем чаще вы прокалываетесь, тем чаще мы будем вас проверять», - заявил глава ведомства.

Еще одной важной темой пленарного заседания стала необходимость гармонизации национальных транспортных законодательств на пространстве ЕАЭС и СНГ. Участники отметили, что при наличии общего транспортного пространства требования к транспортной безопасности и само ее определение серьезно отличаются от страны к стране. Чтобы обеспечить безопасное движение пассажиров и грузов, необходимо выработать единый понятийный аппарат и общую стратегию развития системы обеспечений безопасности на транспорте.

В завершении заседания состоялось заседание Общественного совета АНО «Безопасность на транспорте», на котором председатель Совета Анатолий Выборный призвал участников активно участвовать в работе форума и направлять предложения в итоговую резолюцию, отметив эффективность реализации предложений участников. Для более эффективного продвижения резолюции в органах власти был создан Общественный совет при организаторе форума АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте».

Участников форума и журналистов, освещавших мероприятие, волновал вопрос обеспечения безопасности в метрополитенах и меры, которые будут приняты после теракта в Петербурге. Общее мнение докладчиков заключалось в том, что решения по введению новых требований нужно принимать максимально взвешенно, не допуская перегибов. Основная задача – обеспечить выполнение всех существующих требований к обеспечению безопасности в метрополитенах.

Работа форума продолжилась в рамках десяти рабочих сессий и круглых столов, где участники обсудили различные аспекты обеспечения технологической безопасности и защиты от актов незаконного вмешательства на различных видах транспорта.

Второй день работы форума откроется конференцией, посвященной обеспечению безопасности на транспорте в ходе подготовки и проведения мировых спортивных соревнований, которые готовится принимать наша страна - Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира 2018. Также участники обсудят новые требования к сертификации технических средств, информационные технологии, вопросы подготовки кадров и внедрение беспилотных транспортных средств.

Итогом работы форума станет общественная резолюция, которая будет направлена в профильные органы законодательной и исполнительной власти.

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