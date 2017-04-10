Упростить жизнь и жильцам и тем, кто их обслуживает

Выставки \\ 10.04.2017 17:37

Новосибирск, 10.04.2017 - В области коммунального хозяйства существует множество проблем. Их решение упростится, если управляющие компании будут активно использовать информационные технологии. Взаимодействие этих двух областей (коммунального хозяйства и информационных технологий) — маленькая, но очень важная часть глобальной системы «Умный город». На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных систем», который пройдёт в новосибирском АкадемПарке 12 и 13 апреля, взаимодействие систем коммунального хозяйства и индустрии информационных технологий будут в рамках конференции «Технологии умных городов»

В коммунальном хозяйстве много нерешенных вопросов, даже на таком элементарном уровне, как сбор информации со счетчиков учета электроэнергии и водоснабжения. Сейчас жильцы сами предоставляют информацию о показаниях в управляющие компании, при этом нет полной уверенности в корректности предоставленных данных. Таким образом управляющие компании могут регулярно недополучать средства от жильцов, что негативно сказывается на бюджете. Выходом из данной ситуации является частичная или полная автоматизация сбора данных со счетчиков учета. То есть, управляющие компании получают верные данные показателей счетчиков вовремя, а жильцы могут в онлайн-режиме отследить свои расходы.

Информационные технологии могут оказать помощь и в других областях. Например, из строя вышел какой-то элемент ресурсной системы. Сейчас невозможно моментально определить, где что-то произошло и произошло ли вообще, а это ведь потери и в денежном эквиваленте, и затрата энергоресурсов. А внедрив «Умный город» в сферу ЖКХ, можно будет отслеживать качество работы и узнавать о неполадках в тот момент, когда они происходят, следовательно, и исправлять их быстрее, и получать меньший убыток и потери ресурсов.

— Мы можем сделать работу системы удобнее, лучше, качественнее, даже безопаснее. На данном этапе внедрение новых технологий для решения данных задач стало намного доступнее. Да, требуется провести определенную работу для их внедрения, но это возместится: работа коммунальных служб станет проще и качественнее благодаря информационным технологиям, — поделился Александр Грабович, руководитель отдела продаж ООО «Вега-Абсолют».

Уже сейчас в некоторых областях технологии помогают улучшить работу коммунальной системы:

— Например, если раньше устройство сбора данных со счетчиков учета на одну квартиру стоило порядка 5 — 7 тысяч рублей, то сейчас эта цифра колеблется в районе двух тысяч. Внедрение новой технологии передачи данных позволило практически в 2, 5 раза снизить цену, — считает Александр.

Внедрение новшеств можно расширить, но для этого нужно более тесное сотрудничество чиновников и IT-компаний. Сейчас на больших собраниях часто обсуждаются глобальные вопросы, а более продуктивна модель небольших рабочих групп, где бы обсуждались локальные проблемы, это способствовало бы ускорению внедрения новых технологий.

— Компаниям важно знать, какие проблемы существуют в конкретных секторах, например, в области транспорта. Однако не всегда удается вовремя завладеть этой информацией, что значительно усложняет процесс решения проблем, — считает Александр Грабович.

Вот и получается, что для внедрения информационных технологий в нашу повседневную жизнь нужны не только идеи и теоретические модели их осуществления, но и тесное взаимодействие с властями города и региона, с муниципальными образованиями и коммерческими организациями, обслуживающими город.

Приглашаем и ждём всех! МЫ всегда открыты для сотрудничества и предложений!

До встречи на СИИС-2017!