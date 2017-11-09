Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit
Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit
Выставки \\ 09.11.2017 10:41
21 ноября в КВЦ «Сокольники» пройдёт четвертая международная конференция, посвящённая подключенным автомобилям, – Connected Car Summit. Как органично вписать электрокары в инфраструктуру города, как обеспечить безопасность работы бортовых систем, какова госполитика в отношении умных автомобилей – на эти и другие вопросы ответят спикеры саммита, ведущие эксперты отрасли.
Семь хедлайнеров конференции
- Александр Гурко – соруководитель рабочей группы по реализации дорожной карты НТИ «Автонет», президент НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»), член Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.Тема: «Развитие рынка передовых сервисов и услуг на основе интеллектуальных систем. «Автонет 2.0».
- Александр Морозов – замминистра промышленности и торговли РФ, занимал пост коммерческого директора ООО «Евросибэнерго», гендиректора ЗАО «Торговый дом «Северсталь-Инвест», директора по закупкам ОАО «УАЗ». Тема: «Реализация государственной политики в автопроме».
- Дмитрий Блехер – директор по развитию IT и информационной безопасности Российского автомобильного товарищества. Тема: «От безопасности – к комфорту: проект АО «ГЛОНАСС» и РАТ – услуга «Помощь на дороге».
- Борис Глазков – экс-директор и вице-президент Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком», руководитель направления «Умный город» межведомственной рабочей группы при Минкоме связи РФ в рамках подготовки федеральной программы «Цифровая экономика» Тема: «Инфраструктура для подключенных авто».
- Альберт Ефимов – директор отдела развития и продвижения технологических конкурсов фонда «Сколково». Тема: «Преодоление барьера в технологиях для БПЛА: создание автопилота в авто для условий российском зимы. Кейс НТИ «Зимний город».
- Иван Запольский – соучредитель и замдиректора компании Rightech, создатель функциональной IoT-платформы Rightech IoT Cloud, широко применяемой в системах каршеринга. Тема: «Преимущества IoT-технологий перед вертикальными решениями в сегменте Connected Car».
- Роман Ферштер – глава российского подразделения Mobileye Vision Technologies, разрабатывающего умную систему для водителей – ADAS.
Две дискуссионные панели
Помимо выступления спикеров, на конференции пройдут два круглых стола: один – с участниками НТИ «Автонет 2.0», второй – с представителями фонда «Сколково».
За первым столом обсудят приоритетные проекты НТИ «Автонет» с участниками рынка транспортной телематики и логистики людей и вещей.
Ключевые темы: беспилотный общественный транспорт, цифровые сервисы в подключенных карах и искусственный интеллект в автомобилях.
Во второй дискуссии затронут задачи развития транспортных средств и технологий, взаимодействия пользователя с автомобилем и безопасность.
Ключевые темы: операционные системы, обработка нативного языка, акустические модели внутри машины, API, уязвимости бортовых систем и пути их устранения, результаты тестирования беспилотников.
Одна демозона…
…и много экспонентов. В экспозоне Connected Car Summit посетители ознакомятся с новым ПО, оборудованием и прототипами БПЛА. А ещё они смогут выбрать облачный сервис, научиться собирать данные с умной машины и применять их, а также проконсультироваться с инженерами.
Кроме того, в этот раз на саммите пройдёт премьерная Битва стартапов по подключенным авто и сопутствующей инфраструктуре. Гости увидят, как молодые компании презентуют свои проекты перед инвесторами.
Connected Car Summit проведёт компания Smile-Expo совместно с НП «ГЛОНАСС» при поддержке НТИ «Автонет», а также инновационного партнёра – АО «РВК» и специального партнёра – ПАО «Ростелеком», партнёра – АО «НИИМА «Прогресс».
С билетом на конференцию вы сможете послушать экспертов, посетить демозону, а также пообщаться со спикерами и руководством компаний за бизнес-ланчем. Ознакомиться с полной программой и купить билет можно на сайте Connected Car Summit.
Цена без скидки – 12 000 рублей. Цена с промокодом partner2017 – 9 000 рублей.
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