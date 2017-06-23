Три мощных консультанта присоединились к форуму All-over-IP 2017

Выставки \\ 23.06.2017 12:29

Форум All-over-IP 2017 усиливает тему управления идентификацией (idenitity and access management).

Помогают в этом консультанты. Команда All-over-IP рада приветствовать в этой роли:

* Романа Федосеева – генерального директора 1IDM;

* Дмитрия Кострова – директора по информационной безопасности SAP;

* Данилу Николаева – директора Русского биометрического общества.

Если вы эксперт и хотели бы стать консультантом форума по одной из перспективных тем, оставляйте заявку онлайн до 30 июня >>

C 2008 года форум All-over-IP 2017 создается совместно со знаковыми персонами и брендами в их интересах. Будучи консультантом, вы:

* зададите акценты, которые считаете важными;

* повлияете на содержание конференций и состав спикеров;

* усилите внимание индустрии и рынка к себе и своей компании;

* в итоге получите больше пользы от посещения и участия в форуме.

Обращайтесь к Ирине Суриной, чтобы забронировать стенд, выступление или спонсорство на специальных условиях: +74956470442, surina@groteck.ru.

10-й форум All-over-IP 2017

Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

22, 23 и 24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru