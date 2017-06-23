Три мощных консультанта присоединились к форуму All-over-IP 2017
Три мощных консультанта присоединились к форуму All-over-IP 2017
Выставки \\ 23.06.2017 12:29
Форум All-over-IP 2017 усиливает тему управления идентификацией (idenitity and access management).
Помогают в этом консультанты. Команда All-over-IP рада приветствовать в этой роли:
* Романа Федосеева – генерального директора 1IDM;
* Дмитрия Кострова – директора по информационной безопасности SAP;
* Данилу Николаева – директора Русского биометрического общества.
Если вы эксперт и хотели бы стать консультантом форума по одной из перспективных тем, оставляйте заявку онлайн до 30 июня >>
C 2008 года форум All-over-IP 2017 создается совместно со знаковыми персонами и брендами в их интересах. Будучи консультантом, вы:
* зададите акценты, которые считаете важными;
* повлияете на содержание конференций и состав спикеров;
* усилите внимание индустрии и рынка к себе и своей компании;
* в итоге получите больше пользы от посещения и участия в форуме.
Обращайтесь к Ирине Суриной, чтобы забронировать стенд, выступление или спонсорство на специальных условиях: +74956470442, surina@groteck.ru.
10-й форум All-over-IP 2017
Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.
22, 23 и 24 ноября 2017
Москва, КВЦ "Сокольники"
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