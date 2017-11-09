Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Выставки \\ 09.11.2017 17:15

Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.

Спонсор темы "Биометрия": Центр речевых технологий.

Национальные стандарты по биометрии. Единые требования для заказчика и исполнителя.

Реальные результаты по внедрению биометрических технологий за последние 5–10 лет.

Как сравнивать алгоритмы распознавания лиц. Что стоит за рекламой.

Новинки биометрии по венам ладони.

Биометрия в информационных системах. Можно ли без этого выжить?

Видеоидентификация – новые возможности для транспорта и спорта.

Биометрия радужной оболочки глаза: основы технологии и применение в СКУД.

Мультибиометрия. Всегда ли чем больше, тем лучше?

Практические аспекты видеоидентификации людей на транспорте.

Круглый стол. Вопрос взаимозаменяемости оборудования и ПО от различных разработчиков для уменьшения затрат заказчика при установке, обслуживании и замене биометрических систем.

Круглый стол. Биометрия – новые возможности и новые риски.

Спикеры: Центр речевых технологий, Прософт-Биометрикс, Вокорд, СТА Плюс, КРОК, Биометрические системы, Fujitsu, АСМ Решения, Русское биометрическое общество.

Но это еще не все!

22 и 23 ноября вы, во-первых, пообщаетесь с разработчиками. В экспозиции встретитесь с участниками Русского биометрического общества: Центр речевых технологий, Прософт-Биометрикс, Вокорд, АЛГОНТ, Интек. А также с поставщиками зарубежной биометрии: АРМО-Системы, ААМ-Системз, TerraLink, СТА.

Во-вторых, не пропустите выступления на конференциях "Машинное зрение" и "Интегрированные системы безопасности".

Биометрия как ключевые тренды цифровизации экономики.

Биометрический видеоанализ для обнаружения потенциально опасных людей.

Биометрия в ИСБ. Как создать автоматизированную проходную с идентификацией лиц .

Комбинирование видеоаналитики и других методов трекинга.

Комплексный видеоанализ для общественных мест.

Интеллектуальное видеонаблюдение: вклад в безопасность на транспорте.

Интеллектуальное видео в ритейле. Оптимизация процессов и увеличение прибыли.

Спикеры: Центр речевых технологий, Лаборатория перспективных психотехнологий, Фора Роботикс, Recfaces, КРОК, Астерос, Intra, ITV | AxxonSoft.

Где еще вас будет ждать такой праздник биометрических технологий?

Регистрируйтесь онлайн и приходите!

10-й Международный форум All-over-IP 2017

22-24 ноября 2017 года

Москва, КВЦ "Сокольники", пав. 4.

Программа: https://www.all-over-ip.ru/programme

Участники: http://on.all-over-ip.ru/2017/partners/

Новости Выставки

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Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017

Выставки \\ 09.11.2017 13:50 \\ Обсудить ()

Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.

Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit

Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit

Выставки \\ 09.11.2017 10:41 \\ Обсудить ()

21 ноября в КВЦ «Сокольники» пройдёт четвертая международная конференция, посвящённая подключенным автомобилям, – Connected Car Summit. Как органично вписать электрокары в инфраструктуру города, как обеспечить безопасность работы бортовых систем, какова госполитика в отношении умных автомобилей – на эти и другие вопросы ответят спикеры саммита, ведущие эксперты отрасли.

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности

Выставки \\ 08.11.2017 12:40 \\ Обсудить ()

2 ноября Федеральное агентство морского и речного транспорта провело консультационную встречу организаторов практикума "Актуальные вопросы обеспечения безопасности морских и речных портов" с приглашенными экспертами в области транспортной безопасности. Практикум состоится в рамках XVII Международной научно-практической конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" 13 февраля 2018 г. на площадке Форума "Технологии безопасности

Безопасность. Крым-2017

Безопасность. Крым-2017

Выставки \\ 07.11.2017 17:04 \\ Обсудить ()

16-18 ноября 2017 года Состоится III специализированная выставка комплексной безопасности

СКУД 2018: на переднем крае технологий

СКУД 2018: на переднем крае технологий

Выставки \\ 07.11.2017 16:26 \\ Обсудить ()

25 октября 2017 года в столичном event-холле «Инфопространство» прошла вторая международная конференция — СКУД 2018. Организатор мероприятия — компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля доступа.

Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности

Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности

Выставки \\ 07.11.2017 09:43 \\ Обсудить ()

О чем говорили спикеры «Кода ИБ» в Самаре, читайте в этом отчете.

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Выставки \\ 03.11.2017 11:53 \\ Обсудить ()

Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.

Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ

Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ

Выставки \\ 02.11.2017 14:22 \\ Обсудить ()

Традиционно не обошлось без насыщенной секции о трендах с участием ИБ-селебрити.

Ханты-Мансийск впервые примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности

Ханты-Мансийск впервые примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности

Выставки \\ 01.11.2017 20:46 \\ Обсудить ()

16 ноября в столице ХМАО пройдет открытая конференция “Код информационной безопасности”, охватывающая в этом году пять стран (26 городов).

Топ-менеджеры получат передовые знания в Иннополисе и Сколково

Топ-менеджеры получат передовые знания в Иннополисе и Сколково

Выставки \\ 31.10.2017 16:01 \\ Обсудить ()

Форумы прогрессивных руководителей «Долина технологий» в наукоградах призваны придать среднему и малому бизнесу "цифровое ускорение". Ближайший форум откроется 17-18 ноября в Иннополисе.

Статьи

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

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