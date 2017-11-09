Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Выставки \\ 09.11.2017 17:15

Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.

Спонсор темы "Биометрия": Центр речевых технологий.

Национальные стандарты по биометрии. Единые требования для заказчика и исполнителя.

Реальные результаты по внедрению биометрических технологий за последние 5–10 лет.

Как сравнивать алгоритмы распознавания лиц. Что стоит за рекламой.

Новинки биометрии по венам ладони.

Биометрия в информационных системах. Можно ли без этого выжить?

Видеоидентификация – новые возможности для транспорта и спорта.

Биометрия радужной оболочки глаза: основы технологии и применение в СКУД.

Мультибиометрия. Всегда ли чем больше, тем лучше?

Практические аспекты видеоидентификации людей на транспорте.

Круглый стол. Вопрос взаимозаменяемости оборудования и ПО от различных разработчиков для уменьшения затрат заказчика при установке, обслуживании и замене биометрических систем.

Круглый стол. Биометрия – новые возможности и новые риски.

Спикеры: Центр речевых технологий, Прософт-Биометрикс, Вокорд, СТА Плюс, КРОК, Биометрические системы, Fujitsu, АСМ Решения, Русское биометрическое общество.

Но это еще не все!

22 и 23 ноября вы, во-первых, пообщаетесь с разработчиками. В экспозиции встретитесь с участниками Русского биометрического общества: Центр речевых технологий, Прософт-Биометрикс, Вокорд, АЛГОНТ, Интек. А также с поставщиками зарубежной биометрии: АРМО-Системы, ААМ-Системз, TerraLink, СТА.

Во-вторых, не пропустите выступления на конференциях "Машинное зрение" и "Интегрированные системы безопасности".

Биометрия как ключевые тренды цифровизации экономики.

Биометрический видеоанализ для обнаружения потенциально опасных людей.

Биометрия в ИСБ. Как создать автоматизированную проходную с идентификацией лиц .

Комбинирование видеоаналитики и других методов трекинга.

Комплексный видеоанализ для общественных мест.

Интеллектуальное видеонаблюдение: вклад в безопасность на транспорте.

Интеллектуальное видео в ритейле. Оптимизация процессов и увеличение прибыли.

Спикеры: Центр речевых технологий, Лаборатория перспективных психотехнологий, Фора Роботикс, Recfaces, КРОК, Астерос, Intra, ITV | AxxonSoft.

Где еще вас будет ждать такой праздник биометрических технологий?

Регистрируйтесь онлайн и приходите!

10-й Международный форум All-over-IP 2017

22-24 ноября 2017 года

Москва, КВЦ "Сокольники", пав. 4.

Программа: https://www.all-over-ip.ru/programme

Участники: http://on.all-over-ip.ru/2017/partners/