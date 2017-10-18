Топ-менеджеры получат передовые знания в Иннополисе и Сколково

Выставки \\ 31.10.2017 16:01

Форумы прогрессивных руководителей «Долина технологий» в наукоградах призваны придать среднему и малому бизнесу "цифровое ускорение". Ближайший форум откроется 17-18 ноября в Иннополисе.

Что стоит за модным термином “цифровизация”? Как и зачем делать бизнес цифровым, какие выгоды несет переход в "цифру"? Ответить на эти вопросы призваны форумы прогрессивных руководителей “Долина технологий” в Иннополисе (ноябрь 2017) и Сколково (апрель 2018), задуманные как своего рода “курсы повышения цифровой квалификации” для топ-менеджеров.

«Руководителю компании в 21 веке управленческого опыта и даже MBA уже недостаточно, видение бизнес-возможностей, которые дают новые технологии, становится вопросом выживания в цифровую эру. Мы готовим максимум практических рекомендаций, кейсов, бизнесхаков от тех, кто находится в самой гуще событий цифрового мира» – говорит продюсер форумаОльга Поздняк.

На ближайшем форуме в Иннополисе (17-18 ноября) выступят известные эксперты в области бизнес-инноваций и технологий: руководитель центра информационной безопасности Университета Иннополиса Сергей Петренко и другие профессоры Университета, главный архитектор систем РДТЕХ, преподаватель РШУ Сергей Трушкин, экс-директор по ИТ г. Иннополиса Михаил Свердлов, директор по развитию “Банка Санкт-Петербург” Михаил Гаврилов и другие.

Двухдневная «цифровая перезагрузка» руководителей включает в себя дискуссии и форсайт-секцию по текущим тенденциям в информационных технологиях, три мастер-класса, шесть тематических секций и круглый стол, посвященный цифровому интеллектуальному бизнесу.

Будет много практики: участники создадут свои чат-боты в популярных мессенджерах, разберутся в возможностях искусственного интеллекта анализировать данные о работе любой компании и принимать решения. Топ-менеджеры успешных компаний поведают о подходах к управлению инновациями, развитии внутреннего предпринимательства, взаимодействии с акселераторами и стартапами, о безопасности цифровых каналов и данных. Эксперты поделятся опытом привлечения инвестиций в свой бизнес через ICO, расскажут о цифровом менеджементе, виртуальной и дополненной реальности в новых интерфейсах.

Полный список спикеров будет объявлен в ближайшее время, следите за анонсами. Подать заявку на участие можно на сайтеhttps://innopolis.dolina.tech