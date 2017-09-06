Чтобы участники смотра технологий на ТБ Форуме 2018 подходили к событию с определенным портфелем проектов и предложений, готовых к реализации и учитывающих специфику и интересы конечных заказчиков, мы проводим серию неформальных личных встреч с крупнейшими потребителями.

Подробности в блоге www.tbforum.ru/blog

Каждая встреча решает простую задачу – упростить диалог, сформировать правильный контекст для его продолжения.

80 процентов предложений не учитывают в полной мере ту специфику, которую имеют эти объекты. Мы получаем большое количество запросов от крупнейших российских предприятий содействовать настройке диалога для того, чтобы получать больше предложений о внедрении или модернизации систем безопасности, вписанных в организационные, технические, технологические, регуляторные условия.

Так, 12 сентября состоится закрытая встреча с директорами по безопасности в ритейле. Приглашаем производителей и разработчиков систем безопасности обсудить специфику объектов, требования заказчиков и реальные возможности предлагаемых решений с руководителями:

- службы безопасности компании METRO Cash & Carry в России,

- управления коммерческой безопасности сети магазинов Пятерочка (X5 Retail Group),

- направления противодействия корпоративным нарушениям и хищениям М.Видео.

Вячеслав Михайловский, руководитель службы безопасности METRO Cash & Carry: "В нашей компании существует внутренняя политика относительно закупок систем безопасности. Востребованы технологии, которые позволят заменять человеческие ресурсы в части охраны, - распознавание лиц, автоматизация принятия решений, современные СКУД. По большей части мы закупаем для своих объектов зарубежное оборудование. Российским производителям серьезно недостает активности в области продажи и продвижения своих продуктов» (на фото)

Ритейлеры приглашают производителей и поставщиков новейших решений для кассового контроля операций, контроля приема товара в гипер/супермаркетах (видеоконтроль и видеофиксация приема, хранение и обработка данных), противокражного оборудования и решений в области защиты товара (в тч RFID), антифрода, решений в области интеграции систем видеонаблюдения, СКД, рамок безопасности, распознавания лиц, автоматизации принятия решений.

Узнать подробности и предложить свои решения для объектов ритейлера Вы можете по ссылке www.tbforum.ru/buyers-meetings