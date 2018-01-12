ТБ Форума 2018
ТБ Форума 2018
Выставки \\ 12.01.2018 13:53
Руководители Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, Росгвардии, Транснефти и Алросы приглашают на конференцию "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики"
В рамках ТБ Форума 2018 состоится смотр технологий и решений для объектов промышленности, нефтегаза, энергетики и других критически важных объектов, и пройдет конференция "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики", организованная при поддержке МЧС России, Ростехнадзора, Росгвардии и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Представители 300 крупнейших промышленных предприятий посетят смотр технологий на ТБ Форуме 2018, чтобы изучить новинки оборудования и выбрать наиболее эффективные решения www.tbforum.ru/industry
Темы для обсуждения:
• Инженерно-технические средства охраны, системы мониторинга и контроля защиты; защита объектов от несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов;
• Средства защиты ИКС, информационная безопасность, защита от киберугроз;
• Комплексные систем управления, ситуационных центров, аналитических лабораторий;
• Инновационные технологии в области противопожарной защиты сложных и опасных промышленных объектов;
• Практические кейсы, реализация нормативов и требований.
В дискуссиях участвуют:
• Евгений Серебренников, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
• Александр Рыбас, статс-секретарь - заместитель руководителя Ростехнадзора
• Дмитрий Яковлев, Начальник правового управления Ростехнадзора
• Игорь Фокин, заместитель начальника Управления государственного контроля ГУЛРР и ГК Росгвардии
• Сергей Шабалин, Начальник отдела нормативно-правового регулирования безопасности объектов ТЭК Департамента административной и законопроектной работы Министерства энергетики Российской Федерации
• Владимир Свинарёв, Советник Президента ОАО “Транснефть”
• Андрей Евстратов, Заместитель директора по экономической безопасности и режиму АК "Алроса"
• Владимир Захаров, главный инженер генерального проектировщика по пожарной безопасности АО "Атомэнергопроект"
Системы безопасности и новейшие технологии для промышленного сектора в рамках конференции презентуют представители таких компаний, как Инновационный центр безопасности, Институт инженерной физики, ПФ ЭЛВИРА, Прикладная радиофизика", Консорциум “Интегра-С”, ВЛИБОР Системс, Джи-Эм-Пи-РуссКом.
Забронировать стенд или выступить партнером конференции www.tbforum.ru/industry
Зарегистрироваться для посещения www.smartevent.tbforum.ru/go
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