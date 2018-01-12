Выставки \\ 12.01.2018 13:53

Руководители Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, Росгвардии, Транснефти и Алросы приглашают на конференцию "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики"

В рамках ТБ Форума 2018 состоится смотр технологий и решений для объектов промышленности, нефтегаза, энергетики и других критически важных объектов, и пройдет конференция "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики", организованная при поддержке МЧС России, Ростехнадзора, Росгвардии и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Представители 300 крупнейших промышленных предприятий посетят смотр технологий на ТБ Форуме 2018, чтобы изучить новинки оборудования и выбрать наиболее эффективные решения www.tbforum.ru/industry

Темы для обсуждения:

• Инженерно-технические средства охраны, системы мониторинга и контроля защиты; защита объектов от несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов;

• Средства защиты ИКС, информационная безопасность, защита от киберугроз;

• Комплексные систем управления, ситуационных центров, аналитических лабораторий;

• Инновационные технологии в области противопожарной защиты сложных и опасных промышленных объектов;

• Практические кейсы, реализация нормативов и требований.

В дискуссиях участвуют:

• Евгений Серебренников, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

• Александр Рыбас, статс-секретарь - заместитель руководителя Ростехнадзора

• Дмитрий Яковлев, Начальник правового управления Ростехнадзора

• Игорь Фокин, заместитель начальника Управления государственного контроля ГУЛРР и ГК Росгвардии

• Сергей Шабалин, Начальник отдела нормативно-правового регулирования безопасности объектов ТЭК Департамента административной и законопроектной работы Министерства энергетики Российской Федерации

• Владимир Свинарёв, Советник Президента ОАО “Транснефть”

• Андрей Евстратов, Заместитель директора по экономической безопасности и режиму АК "Алроса"

• Владимир Захаров, главный инженер генерального проектировщика по пожарной безопасности АО "Атомэнергопроект"

Системы безопасности и новейшие технологии для промышленного сектора в рамках конференции презентуют представители таких компаний, как Инновационный центр безопасности, Институт инженерной физики, ПФ ЭЛВИРА, Прикладная радиофизика", Консорциум “Интегра-С”, ВЛИБОР Системс, Джи-Эм-Пи-РуссКом.

Забронировать стенд или выступить партнером конференции www.tbforum.ru/industry

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