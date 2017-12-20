ТБ Форум: закрытая встреча руководителей СБ

Выставки \\ 20.12.2017 11:05

В Совете Федерации пройдет закрытая встреча руководителей СБ объектов промышленности, нефтегаза и энергетики с производителями

В рамках подготовки смотра технологий в экспозиции и организации конференции "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики" по решению Оргкомитета Форума "Технологии безопасности", сформирована рабочая группа. Председатель рабочей группы - Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Подробности в блоге www.tbforum.ru/blog

Заседание рабочей группы состоится 22 декабря в здании Совета Федерации и пройдет в формате закрытой встречи руководителей, ответственных за безопасность объектов промышленности, нефтегаза и энергетики, с производителями и поставщиками систем безопасности - участниками ТБ Форума 2018.

Оставить заявку на участие в смотре технологий, конференции и встрече с заказчиками www.tbforum.ru/industry

На встрече будут обсуждаться:

• конкретные задачи заказчиков, специфика объектов, требования и бюджетные ограничения;

• особенности проектирования и внедрения систем безопасности на объектах промышленности, нефтегаза и энергетики, в том числе в области противопожарной защиты;

• рекомендации по темам и актуальным вопросам в области обеспечения безопасности и защищённости объектов для формирования программы конференции.

Конференция "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики" состоится 15 февраля 2018г. при поддержке МЧС России, Ростехнадзора, Росгвардии.

Своих делегатов уже регистрируют представители Газпром, Роснефть, Салым Петролеум Девелопмент, Башнефть, Морнефтегазстрой, Норильский никель, Уралкалий, Росатом, Волгоградэнергосбыт, Тольяттиазот и др.

Используйте участие в Форуме и серию личных встреч с потребителями как эффективный канал для коммуникации, точки входа в крупные проекты.

Оставить заявку на участие в смотре технологий и презентацию в рамках конференции можно по ссылке www.tbforum.ru/industry