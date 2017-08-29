ТБ Форум 2018: займите достойное место на растущем рынке биометрической ...

Выставки \\ 29.08.2017 17:46

ЦБ разработал законопроект, обязывающий все банки собирать биометрические данные россиян (изображения лица и голосовые слепки), сообщают "Известия". Это позволит создать единую биометрическую систему (ЕБС), необходимую для внедрения удаленной идентификации клиентов.

Благодаря этой системе россияне смогут стать вкладчиками любого банка, не приходя в его офис и пройдя проверку с помощью биометрии. В рабочую группу по созданию ЕБС входит ряд крупнейших банков страны, например, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк.

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По оценкам экспертов, рынок биометрической идентификации в России вырастет к 2019 году до $325 млн (около 18 млрд руб.).

Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре технических инноваций в сфере безопасности.

Примите участие в смотре новейших технологий руководителями, отвечающими за безопасность таких банков, как Банк России, Сбербанк России, ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Банк «ФК Открытие», Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Бинбанк, ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, БМ-Банк (бывш. Банк Москвы), Банк Уралсиб и другие.

Дмитрий Пшеннов, Fujitsu: "Наша компания представила на ТБ Форуме 2017 доклад о биометрических решениях в системах безопасности в рамках конференции "Защитные технологии банка будущего". Мы полностью удовлетворены участием в деловой программе Форума».

Став участником ТБ Форума 2018, вы уже сейчас встречаетесь с нужными людьми и приобретаете полезные деловые связи. Цель организаторов - снизить ваши риски и поддержать ваши усилия по развитию продаж. Оформляйте заявку на участие и выбирайте эффективные каналы доступа к крупнейшим проектам и заказам www.tbforum.ru/participate