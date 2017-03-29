ТБ Форум 2018: VIP-событие для встреч владельцев бюджетов на безопасность свыше 100 ...

Выставки \\ 29.03.2017 12:43

ТБ Форум – это VIP-событие для встреч высокого уровня. Это единственное открытое мероприятие отрасли систем безопасности для заказчиков высокого уровня (государственных и крупнейших корпораций).

Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи на высшем уровне, прямые переговоры о крупных контрактах. В 2017 году нашими посетителями и спикерами стали топ-менеджеры таких компаний, как "Аэрофлот", "Трансаэро", Международный аэропорт Шереметьево, ПАО "Газпром", НК "Роснефть", ПАО "Транснефть", "Сургутнефтегаз", ПАО "ЛУКОЙЛ", "Газпром добыча Ямбург", ПАО "РусГидро", "Росатом", ПАО "Ростелеком", ООО "РТК", Castorama, АО "Тандер", ООО "Юлмарт РСК", АО "Зара СНГ", Банк России, Сбербанк, РосЕвроБанк, АО "Рособоронэкспорт" и другие.

Бронировать участие в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

Статистика ТБ Форума 2017 подтверждает высокое качество аудитории этого ведущего в России конгрессно-выставочного события:

13% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности от 30 до 100 млн рублей

19% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности свыше 100 млн рублей

81% посетителей вовлечены в принятие решений о закупке

62% посетителей – высшее руководство и топ - менеджеры

81% увеличили бюджеты на закупки в 2016 – 2017 или сохранили на уровне прошлого года

54% аудитории – представители конечных заказчиков (государственные и коммерческие корпорации)

68% посетителей приходят, чтобы встретиться с поставщиками и обсудить реализацию своих проектов

79% аудитории планируют встречи по итогам работы на ТБ Форуме

Дмитрий Баклаенко, заместитель президента — руководитель службы безопасности ФК «Амкар»: «На Форуме «Технологии безопасности 2017» мы с коллегами знакомились с представленными в экспозиции образцами досмотрового оборудования, рентгеновскими установками и с газоанализаторами. Мы обменялись контактными данными с производителями. Возможно, в будущем состоится плодотворное сотрудничество с теми компаниями, с которыми мы познакомились на Форуме».

Только до 31.03.2017 года для наших участников мы предлагаем лучшие условия и комплексные форматы: демонстрация решений и технологий в экспозиции ТБ Форума, представление компетенции в деловой программе, участие в программе встреч и бизнес-знакомств на Форуме и в течение года.

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru