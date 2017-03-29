ТБ Форум 2018: VIP-событие для встреч владельцев бюджетов на безопасность свыше 100 ...
ТБ Форум 2018: VIP-событие для встреч владельцев бюджетов на безопасность свыше 100 млн рублей с производителями
Выставки \\ 29.03.2017 12:43
ТБ Форум – это VIP-событие для встреч высокого уровня. Это единственное открытое мероприятие отрасли систем безопасности для заказчиков высокого уровня (государственных и крупнейших корпораций).
Именно на площадке ТБ Форума ежегодно проходят встречи на высшем уровне, прямые переговоры о крупных контрактах. В 2017 году нашими посетителями и спикерами стали топ-менеджеры таких компаний, как "Аэрофлот", "Трансаэро", Международный аэропорт Шереметьево, ПАО "Газпром", НК "Роснефть", ПАО "Транснефть", "Сургутнефтегаз", ПАО "ЛУКОЙЛ", "Газпром добыча Ямбург", ПАО "РусГидро", "Росатом", ПАО "Ростелеком", ООО "РТК", Castorama, АО "Тандер", ООО "Юлмарт РСК", АО "Зара СНГ", Банк России, Сбербанк, РосЕвроБанк, АО "Рособоронэкспорт" и другие.
Бронировать участие в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Статистика ТБ Форума 2017 подтверждает высокое качество аудитории этого ведущего в России конгрессно-выставочного события:
- 13% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности от 30 до 100 млн рублей
- 19% аудитории имеют годовые бюджеты на обеспечение безопасности свыше 100 млн рублей
- 81% посетителей вовлечены в принятие решений о закупке
- 62% посетителей – высшее руководство и топ-менеджеры
- 81% увеличили бюджеты на закупки в 2016 – 2017 или сохранили на уровне прошлого года
- 54% аудитории – представители конечных заказчиков (государственные и коммерческие корпорации)
- 68% посетителей приходят, чтобы встретиться с поставщиками и обсудить реализацию своих проектов
- 79% аудитории планируют встречи по итогам работы на ТБ Форуме
Дмитрий Баклаенко, заместитель президента — руководитель службы безопасности ФК «Амкар»: «На Форуме «Технологии безопасности 2017» мы с коллегами знакомились с представленными в экспозиции образцами досмотрового оборудования, рентгеновскими установками и с газоанализаторами. Мы обменялись контактными данными с производителями. Возможно, в будущем состоится плодотворное сотрудничество с теми компаниями, с которыми мы познакомились на Форуме».
Только до 31.03.2017 года для наших участников мы предлагаем лучшие условия и комплексные форматы: демонстрация решений и технологий в экспозиции ТБ Форума, представление компетенции в деловой программе, участие в программе встреч и бизнес-знакомств на Форуме и в течение года.
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
ТБ Форум 2018: эксперты зарубежных силовых ведомств заинтересованы в закупках антитеррористического оборудования
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Закон «О транспортной безопасности» бьет по карманам авиапассажиров.
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Ассоциация аэропортов России направила письмо руководству Минтранса и Росавиации с предложением вывести авиацию из-под действия закона №16 «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 года.
Axis Communications выступит с докладом на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
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12 апреля 2017 года в Москве Павел Рожков, технический директор Axis Communications по региону Восточная Европа выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации
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Утверждена Концепция «Дня передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации»
Выставки \\ 24.03.2017 11:33 \\ Обсудить ()
Согласно документу, подписанному директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации В.В.Золотовым и министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации В.А.Колокольцевым, 26 и 27 мая на территории испытательного полигона НИИ «Геодезия» в Красноармейске пройдет «День передовых технологий правоохранительных органов РФ».
Скомпрометированную репутацию ИБ-специалиста не прикрыть никакими профессиональными сертификатами — считают эксперты Кибербаталий
Выставки \\ 24.03.2017 09:20 \\ Обсудить ()
Москва, 23 марта 2017 года. — В отборочном раунде второго сезона проекта «Кибербаталии» эксперты в области корпоративной информационной безопасности (ИБ) Мария Воронова, ведущий эксперт по ИБ ГК InfoWatch, и Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов ИБ, эксперт Ассоциации по вопросам защиты корпоративной информации BISA, обсудили тему сертификации ИБ-специалистов. Модератором встречи выступил главный редактор BISA Олег Седов.
ТБ Форум 2018: представители регионов приезжают знакомиться с комплексными решениями для "Безопасного города"
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В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи с 27 по 28 февраля 2017 года прошла вторая всероссийская конференция АПК «Безопасный город». На первом пленарном заседании выступили губернаторы пилотных регионов, среди которых Архангельская, Вологодская, Свердловская и Курская области, а также республика Алтай — они одними из первых начали реализацию проекта
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12 апреля 2017 года в Москве инженер технической поддержки компании Allied Telesis Михаил Гинодман выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
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Выставки \\ 16.03.2017 13:33 \\ Обсудить ()
С 13 по 15 февраля 2018 года в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности – XXIII Международный форум "Технологии безопасности".
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