ТБ Форум 2018: транспортники находят производителей для оснащения объектов ...
ТБ Форум 2018: транспортники находят производителей для оснащения объектов системами безопасности
Выставки \\ 12.04.2017 15:30
Сегодня руководители транспортной сферы активно реализуют проекты по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими системами обеспечения транспортной безопасности (согласно требованиям ФЗ №16). Транспортники со всей страны съезжаются на ТБ Форум, чтобы найти поставщиков и обсудить злободневные вопросы отрасли.
Если вы хотите получить прямой доступ к руководителям транспортной инфраструктуры, бронируйте участие ТБ Форуме в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Владислав Румянцев, начальник службы транспортной безопасности ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна":
"Наша организация сейчас реализует проекты по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими системами обеспечения транспортной безопасности, согласно требованиям ФЗ №16 и в соответствии с Требованиями по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. В рамках реализуемых планов обеспечения транспортной безопасности наших объектов, в соответствии с имеющимися проектами оснащения устанавливаются системы телевизионного наблюдения, контроля и управления доступом, периметровой защиты и др. Поэтому в экспозиции ТБ Форума 2017 меня интересовали именно эти сегменты систем безопасности. На выставке мы установили контакты с нужным производителями и сейчас ведем активную работу по обеспечению безопасности наших объектов в части их оснащения, сотрудничая с этими компаниями".
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро организуют в рамках ТБ Форума 2018 конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте".
На конференции пройдут обсуждения нормативно-законодательных изменений, вопросов аттестации и сертификации технических средств в связи с принятыми законами, изменений в части организации выявления запрещенных предметов и веществ, а также практические секции по каждому виду транспорта: авиация и аэропорты, железные дороги, метрополитены, морские порты и акватория, наземный транспорт.
Приглашаем производителей, разработчиков и интеграторов продемонстрировать готовые решения, новейшие продукты и современные методы и технологии для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных узлов и перевозок пассажиров и грузов в рамках экспозиции и деловой программы.
Организации сферы морской и речной транспортной инфраструктуры, чьи представители участвовали в ТБ Форуме 2017: ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна", Администрация морских портов Каспийского моря, ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря", Международный аэропорт Симферополь, АО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад", ФГБУ "Администрация морских портов Западной Арктики", ЗАО Судоходная компания "БашВолгоТанкер", Каспийский трубопроводный консорциум, Морской порт Астрахани, Морская дирекция (Республика Крым), ФБУ "Служба морской безопасности", Морской торговый порт Оля, АО "Таганрогский морской торговый порт", ОАО "Анадырьморпорт", Владморрыбпорт, ООО "РПК Норд", ФБУ "Администрация "Камводпуть", Морской порт Новороссийск, Cудоходство "ВодоходЪ", ФГУП "Атомфлот", В.Ф. Танкер / V.F.Tanker Ltd., Порт Вера Холдинг и другие.
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)
ТБ Форум
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