ТБ Форум 2018 – смотр российских решений для обеспечения безопасности спортивных ...
ТБ Форум 2018 – смотр российских решений для обеспечения безопасности спортивных объектов
Выставки \\ 19.04.2017 14:09
ТБ Форум ежегодно аккумулирует на своей площадке заинтересованных в смотре инновационных технологий в сфере безопасности руководителей спортивных клубов и объектов. В 2017 году нашими спикерами и посетителями стали эксперты таких организаций, как ФК «Спартак-Москва», ПФК «Крылья Советов», ФК «Рубин», ФК УРАЛ, ФК «Амкар», ПФК «Арсенал», ПФК ЦСКА, ФК "ЕКАТЕРИНА" и другие.
Если вы заинтересованы в прямом доступе к руководителям по безопасности спортивных объектов, бронируйте участие в 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Александр Балачи, начальник отдела безопасности ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта:
«В нашем ведении находятся 11 спортивных школ, поэтому в экспозиции нас интересовали системы видеонаблюдения, СКУД, охранно-пожарная сигнализация. Для нас как для бюджетной организации очень важно, чтобы на таких экспозициях мы могли бы найти бюджетные, но качественные российские решения для обеспечения безопасности наших спортивных объектов. Например, сейчас мы запускаем пилотный проект по внедрению на территории трех школ въездных систем с видеонаблюдением и функцией считывания автомобильных номеров. На ТБ Форуме понравилась конференция по подготовке и проведению массовых спортивных мероприятий. Были интересные доклады производителей об опыте реализации их проектов в Сочи. Очень хорошо, что было много слушателей и посетителей».
При поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2018 организуется кластер "Безопасный город ", в рамках которого пройдет конференция, посвященная подготовке к ЧМ-2018. Форум собирает на одной площадке представителей федеральных и региональных органов государственной власти и производителей/интеграторов систем безопасности.
Приглашаем производителей, разработчиков и интеграторов продемонстрировать готовые решения, новейшие продукты и современные методы и технологии для обеспечения безопасности спортивных объектов.
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
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