ТБ Форум 2018: руководители объектов морской и речной транспортной инфраструктуры ...
ТБ Форум 2018: руководители объектов морской и речной транспортной инфраструктуры заинтересованы в системах видеонаблюдения и оповещения
Выставки \\ 07.04.2017 10:06
ТБ Форум 2018 является одним из крупнейших съездов транспортников России и стран СНГ. Специалисты по безопасности обсуждают новейшее законодательство в сфере транспортной безопасности и отсматривают для своих объектов актуальное оборудование.
Если вы хотите получить прямой доступ к руководителям объектов морской и речной транспортной инфраструктуры, бронируйте участие ТБ Форуме в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Николай Митько, начальник отдела режима и контроля АО «Таганрогский морской торговый порт»: "Для нашего предприятия сейчас актуален вопрос обновления системы видеонаблюдения и оповещения. В ближайшем будущем будем обновлять это оборудование. Поскольку постановление правительства №969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности" вступило в силу, то мы будем заинтересованы в приобретении оборудования, уже сертифицированного по новым правилам. Думаю, на следующем Форуме будут представлены образцы такой техники".
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро организуют в рамках ТБ Форума 2018 конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте".
На конференции пройдут обсуждения нормативно-законодательных изменений, вопросов аттестации и сертификации технических средств в связи с принятыми законами, изменений в части организации выявления запрещенных предметов и веществ, а также практические секции по каждому виду транспорта: авиация и аэропорты, железные дороги, метрополитены, морские порты и акватория, наземный транспорт.
Приглашаем производителей, разработчиков и интеграторов продемонстрировать готовые решения, новейшие продукты и современные методы и технологии для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных узлов и перевозок пассажиров и грузов в рамках экспозиции и деловой программы.
Организации сферы морской и речной транспортной инфраструктуры, чьи представители участвовали в ТБ Форуме 2017: ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», Администрация морских портов Каспийского моря, ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря», Международный аэропорт Симферополь, АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики», ЗАО Судоходная компания «БашВолгоТанкер», Каспийский трубопроводный консорциум, Морской порт Астрахани, Морская дирекция (Республика Крым), ФБУ «Служба морской безопасности», Морской торговый порт Оля, АО "Таганрогский морской торговый порт", ОАО "Анадырьморпорт", Владморрыбпорт, ООО "РПК Норд", ФБУ «Администрация «Камводпуть», Морской порт Новороссийск, Cудоходство "ВодоходЪ", ФГУП «Атомфлот», В.Ф. Танкер / V.F.Tanker Ltd., Порт Вера Холдинг и другие.
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)
ТБ Форум
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