ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших ...

Выставки \\ 22.05.2017 09:22

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.

Кластер "Защита информации и связи" ежегодно привлекает на площадку ТБ Форума заказчиков из банковского сегмента. Конференция, организованная ФСТЭК, является мощным стимулом для посещения ТБ Форума.

Только на ТБ Форуме под одной крышей могут собраться руководители по информационной безопасности таких банков, как Банк России, Сбербанк России, Газпромбанк, Банк «Возрождение», Юникредит банк, АО КБ "ИС Банк", АВТОТОРГБАНК, СМП Банк, Сетелем банк, РосЕвроБанк, Москомбанк, Росбанк, МДМ Банк, Независимый строительный банк, Банк ЗЕНИТ, Абсолют банк, Банк «АТБ», Банк "Развитие-Столица", Банк Русский Стандарт и другие.

Если вы заинтересованы в прямом доступе к лицам, принимающим решения по закупке продуктов в сфере информационной безопасности банков, бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

Константин Мальцев, начальник отдела ИБ ПАО «Москомбанк»:

"На Форуме "Технологии безопасности" меня прежде всего интересует конференция по теме защиты информации, организованная ФСТЭК. Нужно отметить, что я являюсь ее постоянным посетителем. Такая конференция - уникальная возможность узнать о последних новостях сферы информационной безопасности. Планирую посещать это мероприятие и в будущем. Я осмотрел экспозицию, познакомился с актуальными техническими тенденциями. Кроме того, пообщался с производителями, чьими клиентами мы являемся. Это общение было для нас продуктивным".

На ТБ Форуме 2018 в рамках кластера "Защита информации и связи" состоится конференция

"Актуальные вопросы защиты информации". Организатор — ФСТЭК России.

К участию приглашены представители регуляторов - ФСТЭК России, ФСБ России, СВР, ФСО, Минобороны, Минкомсвязи; руководители отделов защиты информации и департаментов ИБ крупнейших предприятий всех отраслей российской экономики.

Производители, разработчики и интеграторы могут продемонстрировать новейшие продукты и современные технологии для обеспечения информационной безопасности в экспозиции и рассказать о своих решениях в рамках деловой программы.

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru