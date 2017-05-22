ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших ...
ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков
Выставки \\ 22.05.2017 09:22
Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.
Кластер "Защита информации и связи" ежегодно привлекает на площадку ТБ Форума заказчиков из банковского сегмента. Конференция, организованная ФСТЭК, является мощным стимулом для посещения ТБ Форума.
Только на ТБ Форуме под одной крышей могут собраться руководители по информационной безопасности таких банков, как Банк России, Сбербанк России, Газпромбанк, Банк «Возрождение», Юникредит банк, АО КБ "ИС Банк", АВТОТОРГБАНК, СМП Банк, Сетелем банк, РосЕвроБанк, Москомбанк, Росбанк, МДМ Банк, Независимый строительный банк, Банк ЗЕНИТ, Абсолют банк, Банк «АТБ», Банк "Развитие-Столица", Банк Русский Стандарт и другие.
Если вы заинтересованы в прямом доступе к лицам, принимающим решения по закупке продуктов в сфере информационной безопасности банков, бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Константин Мальцев, начальник отдела ИБ ПАО «Москомбанк»:
"На Форуме "Технологии безопасности" меня прежде всего интересует конференция по теме защиты информации, организованная ФСТЭК. Нужно отметить, что я являюсь ее постоянным посетителем. Такая конференция - уникальная возможность узнать о последних новостях сферы информационной безопасности. Планирую посещать это мероприятие и в будущем. Я осмотрел экспозицию, познакомился с актуальными техническими тенденциями. Кроме того, пообщался с производителями, чьими клиентами мы являемся. Это общение было для нас продуктивным".
На ТБ Форуме 2018 в рамках кластера "Защита информации и связи" состоится конференция
"Актуальные вопросы защиты информации". Организатор — ФСТЭК России.
К участию приглашены представители регуляторов - ФСТЭК России, ФСБ России, СВР, ФСО, Минобороны, Минкомсвязи; руководители отделов защиты информации и департаментов ИБ крупнейших предприятий всех отраслей российской экономики.
Производители, разработчики и интеграторы могут продемонстрировать новейшие продукты и современные технологии для обеспечения информационной безопасности в экспозиции и рассказать о своих решениях в рамках деловой программы.
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
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ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям
Выставки \\ 17.05.2017 09:53 \\ Обсудить ()
Подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства подписана вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком.
День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске
Выставки \\ 12.05.2017 16:01 \\ Обсудить ()
Уважаемые коллеги!
Баку на один день станет столицей информационной безопасности
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25 мая в Баку впервые состоится крупнейшая международная конференция для русскоговорящих безопасников - “Код информационной безопасности”
Минские соглашения Кота ИБ
Выставки \\ 10.05.2017 11:36 \\ Обсудить ()
Шифровальщики, DDoS-атаки и несовершенство законодательной базы в области ИБ досаждают белорусским безопасникам не меньше, чем их коллегам на родине Кода ИБ. 20 апреля Кот ИБ (aka Кот ученый) прибыл в Минск со специальной миссией: просвещать, обмениваться опытом и делать сэлфи.
ТБ Форум 2018
Выставки \\ 03.05.2017 13:50 \\ Обсудить ()
Оргкомитет конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" объявляет смотр новейших решений в области противодействия терроризму на транспорте
Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект покажут на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
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26 мая в 10:00 в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» пройдет показ художественного фильма «Рядом с нами» и творческая встреча со сценаристом и режиссером фильма протоиереем Александром Новопашиным.
Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, программа встреч и бизнес-знакомств
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Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров провел заседание Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности".
Сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации можно на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Выставки \\ 26.04.2017 09:29 \\ Обсудить ()
С 24 по 26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Команда Дома офицеров предложит гостям сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации.
В Санкт-Петербурге ждут “Код ИБ”
Выставки \\ 24.04.2017 15:08 \\ Обсудить ()
27 апреля в Санкт-Петербурге в отеле “Holiday Inn Московские ворота” состоится ежегодный must visit для безопасников - “Код информационной безопасности”.
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