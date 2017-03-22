ТБ Форум 2018: представители регионов приезжают знакомиться с комплексными ...
ТБ Форум 2018: представители регионов приезжают знакомиться с комплексными решениями для "Безопасного города"
Выставки \\ 22.03.2017 13:39
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи с 27 по 28 февраля 2017 года прошла вторая всероссийская конференция АПК «Безопасный город». На первом пленарном заседании выступили губернаторы пилотных регионов, среди которых Архангельская, Вологодская, Свердловская и Курская области, а также республика Алтай — они одними из первых начали реализацию проекта
Регионы продолжают активно финансировать проекты безопасных городов. Так, например, в Сочи стало известно, что на внедрение АПК в 2017 году из бюджета Иркутской области направят 1,5 миллиарда рублей. Как сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко, внедрение системы начнётся на пяти пилотных территориях.
При поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2018 организуется кластер "Безопасный город ". Форум собирает на одной площадке представителей федеральных и региональных органов государственной власти и производителей/интеграторов систем безопасности.
Бронировать участие в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
Владимир Козко, заместитель начальника управления Центра информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан
«В рамках реализации проекта "Безопасный город" меня интересовали на ТБ Форуме комплексные предложения, связанные именно с этой темой. Сейчас регионы готовятся к старту этого проекта и отсматривают все возможные варианты российских систем. В частности, нас приятно удивило количество продуктов, презентовавшихся по данной тематике в экспозиции ТБ Форума 2017».
Дарья Сальникова, ЗАО "СФЕРА"
«В течение всех трех дней работы ТБ Форума 2017 на стенде проходило активное общение с посетителями. На выставке было много специалистов, которые интересовались именно нашей продукцией. В основном, нашей целевой аудиторией были представители городских администраций и крупных промышленных объектов. С уверенностью можно сказать, что по сравнению с 2015 годом, когда мы также принимали участие в экспозиции, результат участия в выставке для нас оказался значительно лучшим. Мы собрали большое количество интересных потенциальных лидов».
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Только до 31.03.2017 года для наших участников мы предлагаем лучшие условия и комплексные форматы: демонстрация решений и технологий в экспозиции ТБ Форума, представление компетенции в деловой программе, участие в программе встреч и бизнес-знакомств на Форуме и в течение года.
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Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)
inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
Allied Telesis расскажет о тактике выбора коммутаторов для систем видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 21.03.2017 09:20 \\ Обсудить ()
12 апреля 2017 года в Москве инженер технической поддержки компании Allied Telesis Михаил Гинодман выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров
Выставки \\ 16.03.2017 16:04 \\ Обсудить ()
В программе IX Сибирского форума СИИС – 2017 представлена секция «ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров». Организатором секции выступает Учреждение Западно-Сибирское Метеоагентство, ФГБУ СибНИГМИ.
ТБ Форум 2018: до конца марта – эксклюзивные условия на прямой доступ к селективной аудитории и уникальной деловой программе
Выставки \\ 16.03.2017 13:33 \\ Обсудить ()
С 13 по 15 февраля 2018 года в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгрессно-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности – XXIII Международный форум "Технологии безопасности".
Аэропорты и вокзалы столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности пассажиров.
Выставки \\ 16.03.2017 13:02 \\ Обсудить ()
С 1 апреля на объектах транспортной инфраструктуры нельзя будет устанавливать новое досмотровое оборудование, видеокамеры и другие технические средства обеспечения транспортной безопасности, не прошедшие сертификацию по новым правилам.
В Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте»
Выставки \\ 16.03.2017 12:53 \\ Обсудить ()
6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия - АНО «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
ITV | AxxonSoft расскажет о реализации тактики охраны в современных системах видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 15.03.2017 14:38 \\ Обсудить ()
12 апреля 2017 года в Москве руководитель департамента разработок ITV | AxxonSoft Игорь Фаломкин выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
ТБ Форум 2017: аудитория показывает устойчивый интерес к применению технологий ГЛОНАСС в различных отраслях
Выставки \\ 14.03.2017 09:15 \\ Обсудить ()
7 февраля в рамках ТБ Форума 2017 состоялась конференция «Применение технологий ГЛОНАСС в различных отраслях». В качестве организатора традиционно выступила Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Итоги выставки Securika Krasnodar
Выставки \\ 13.03.2017 10:25 \\ Обсудить ()
С 28 февраля по 3 марта 2017 года в Краснодаре, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» прошла 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar. Организатор – компания «КраснодарЭКСПО», в составе группы компаний ITE.
«Информационная безопасность» на СИИС-2017
Выставки \\ 10.03.2017 17:06 \\ Обсудить ()
На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных Систем» (СИИС-2017), который пройдёт 12-13 апреля на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка, особое внимание будет уделено информационной безопасности.
Мастер-классы на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 10.03.2017 14:52 \\ Обсудить ()
12 апреля в рамках Первой конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017» пройдут мастер-классы по проектированию. Всего состоится четыре мастер-класса в двух параллельных сессиях: «Видеонаблюдение» и «Локальные вычислительные сети»
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Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
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