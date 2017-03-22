ТБ Форум 2018: представители регионов приезжают знакомиться с комплексными ...

Выставки \\ 22.03.2017 13:39

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи с 27 по 28 февраля 2017 года прошла вторая всероссийская конференция АПК «Безопасный город». На первом пленарном заседании выступили губернаторы пилотных регионов, среди которых Архангельская, Вологодская, Свердловская и Курская области, а также республика Алтай — они одними из первых начали реализацию проекта

Регионы продолжают активно финансировать проекты безопасных городов. Так, например, в Сочи стало известно, что на внедрение АПК в 2017 году из бюджета Иркутской области направят 1,5 миллиарда рублей. Как сообщил губернатор Приангарья Сергей Левченко, внедрение системы начнётся на пяти пилотных территориях.

При поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2018 организуется кластер "Безопасный город ". Форум собирает на одной площадке представителей федеральных и региональных органов государственной власти и производителей/интеграторов систем безопасности.

Бронировать участие в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

Владимир Козко, заместитель начальника управления Центра информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан

«В рамках реализации проекта "Безопасный город" меня интересовали на ТБ Форуме комплексные предложения, связанные именно с этой темой. Сейчас регионы готовятся к старту этого проекта и отсматривают все возможные варианты российских систем. В частности, нас приятно удивило количество продуктов, презентовавшихся по данной тематике в экспозиции ТБ Форума 2017».

Дарья Сальникова, ЗАО "СФЕРА"

«В течение всех трех дней работы ТБ Форума 2017 на стенде проходило активное общение с посетителями. На выставке было много специалистов, которые интересовались именно нашей продукцией. В основном, нашей целевой аудиторией были представители городских администраций и крупных промышленных объектов. С уверенностью можно сказать, что по сравнению с 2015 годом, когда мы также принимали участие в экспозиции, результат участия в выставке для нас оказался значительно лучшим. Мы собрали большое количество интересных потенциальных лидов».

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Только до 31.03.2017 года для наших участников мы предлагаем лучшие условия и комплексные форматы: демонстрация решений и технологий в экспозиции ТБ Форума, представление компетенции в деловой программе, участие в программе встреч и бизнес-знакомств на Форуме и в течение года.

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Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

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