ТБ Форум 2018: представители авиакомпаний и аэропортов готовы встретиться с ...
ТБ Форум 2018: представители авиакомпаний и аэропортов готовы встретиться с производителями
Выставки \\ 04.04.2017 14:00
ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование, системы ограждения периметра и видеонаблюдение.
Если вы хотите получить прямой доступ к руководителям главных авиакомпаний и аэропортов страны, бронировать участие ТБ Форуме в 2018
Андрей Антонов, начальник службы авиационной безопасности ООО "Международный аэропорт Когалым»: "Участие в конференции по безопасности на транспорте в рамках ТБ Форума 2017 было очень полезным. Удалось получить актуальную для моей профессиональной деятельности информацию что называется из первых уст - от руководителей Росавиации. На конференции поднимались проблемные вопросы, были получены необходимые ответы и разъяснения. В экспозиции следующего Форума я хотел бы увидеть актуальные новинки досмотровой техники, систем ограждения периметра и видеонаблюдения. Это основные системы безопасности, задействованные для охраны аэропорта".
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форума 2017 организуют в рамках ТБ Форума 2018 конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте".
На конференции пройдут обсуждения нормативно-законодательных изменений, вопросов аттестации и сертификации технических средств в связи с принятыми законами, изменений в части организации выявления запрещенных предметов и веществ, а также практические секции по каждому виду транспорта: авиация и аэропорты, железные дороги, метрополитены, морские порты и акватория, наземный транспорт.
Приглашаем производителей, разработчиков и интеграторов продемонстрировать готовые решения, новейшие продукты и современные методы и технологии для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных узлов и перевозок пассажиров и грузов в рамках экспозиции и деловой программы.
Авиакомпании, чьи представители участвовали в ТБ Форуме 2017: "Трансаэро", "Аэрофлот", ОАО "Авиакомпания "РусДжет", ООО "Газпром авиа", Уральские авиалинии, ОАО "Авиакомпания Якутия", Авиапредприятие "Северсталь", авиакомпания Nordwind, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", Авиакомпания ЭйрБриджКарго, ООО "Авиакомпания "Вим - Авиа", ОАО "Авиакомпания "Таймыр", Ижавиа, ООО Авиационная компания "Авиастар-ТУ", АО "Камчатское авиационное предприятие", Авиакомпания УКТУС, ЗАО "Авиакомпания "Меридиан", Авиапредприятие Алтай, АО "Нордавиа-РА", ОАО "Саратовские авиалинии", AZUR air и другие.
Аэропорты, чьи представители участвовали в ТБ Форуме 2017: Аэропорт Домодедово, Аэропорт Внуково, Международный аэропорт Симферополь, АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", ООО "Аэропорт ТОМСК", АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)", Международный аэропорт Волгоград, Международный аэропорт "Казань", ГУП "Аэропорт Благовещенск", ГУП Оренбургской области "Международный аэропорт "Оренбург", Аэропорт Емельяново, аэропорт Толмачево, Международный аэропорт "Курумоч", АО Международный аэропорт г. Махачкалы, ОАО "Аэропорт Абакан", Аэропорт Сабетта, Международный Аэропорт Когалым, Аэропорт Сургут и другие.
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162)
ТБ Форум
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