Выставки \\ 07.06.2017 14:59

Руководители департаментов безопасности крупнейших торговых сетей России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.

Только на ТБ Форуме под одной крышей могут собраться руководители, отвечающие за безопасность таких компаний, как "Магнит", Х5 Retail Group, «МЕТРО Кэш энд Керри», "М.видео", «Спортмастер», «Алькор и Ко», «Юлмарт РСК», "ЗАРА СНГ", INDITEX, "БНС Груп", "Трэвел Ритейл Домодедово", LPP, "Залог Успеха" и другие.

Если вы заинтересованы в прямом доступе к лицам, принимающим решения по закупке продуктов в сфере безопасности ритейла, бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

В рамках Форума "Технологии безопасности" 2018 состоится конференция "SecuRetail: комплексная безопасность торговых центров и ритейла", на которой эксперты обсудят задачи и вызовы, стоящие перед топ-менеджерами розничной индустрии, поделятся опытом организации эффективной системы торговой безопасности, выработают актуальные решения для защиты бизнеса, рассмотрят современные технологии, направленные на предотвращение потерь.

Аудитория конференции SecuRetail на ТБ Форуме: директора по безопасности ритейлеров и ТЦ, специалисты по внутреннему контролю и отделов по борьбе с хищениями, службы безопасности и департаменты информационной безопасности, контрольно-ревизионные подразделения компаний сферы ритейла, а также собственники и управляющие объектами коммерческой недвижимости.

Продемонстрируйте свои технологические компетенции обладателям крупнейших бюджетов сегмента ритейл – станьте партнером или спонсором конференции SecuRetail.

Максим Австриевский, руководитель отдела режима московского региона ООО "Юлмарт РСК":

"Впечатления от участия в ТБ Форуме самые положительные. В центре моего внимания были технические средства безопасности, инновации в сфере видеонаблюдения, оборудование для оснащения периметра объекта сигнализацией. На конференции было интересно послушать и о проблемах, с которыми сталкиваются в своей профессиональной деятельности региональные ритейлеры, познакомиться с превентивными методами борьбы с экономическими преступлениями в сфере ритейла. Готов принять участия в подобном мероприятии и в следующем году".

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru