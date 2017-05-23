ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности ...
ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков
Выставки \\ 23.05.2017 17:08
Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
Только на ТБ Форуме под одной крышей могут собраться руководители, отвечающие за безопасность таких банков, как Банк России, Сбербанк России, Газпромбанк, Банк "Возрождение", Юникредит банк, АО КБ "ИС Банк", АВТОТОРГБАНК, СМП Банк, Сетелем банк, РосЕвроБанк, Москомбанк, Росбанк, МДМ Банк, Независимый строительный банк, Банк ЗЕНИТ, Абсолют банк, Банк "АТБ", Банк "Развитие-Столица", Банк Русский Стандарт и другие.
Если вы заинтересованы в прямом доступе к лицам, принимающим решения по закупке продуктов в сфере информационной безопасности банков, бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/
В рамках ТБ Форума 2018 будет организована конференция "SecuFinance: Защитные технологии банка будущего". Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской безопасности.
Даниил Богатырев, начальник отдела ТСО Департамента безопасности ПАО «Сбербанк»: "На ТБ Форуме меня интересуют все сегменты технических средств безопасности, поэтому на мероприятии 2017 года я внимательно осмотрел экспозицию. Я познакомился со всеми новинками, представленными на выставке. В нашей компании востребованы как продукты отечественного производства, так и зарубежного. Существуют объекты, оборудованные исключительно российскими системами, в других более сложных проектах мы используем наряду с отечественными продуктами и импортное оборудование. Все зависит от сложности проекта и заложенного на его реализацию бюджета. Конференция SecuFinance интересна для меня конкретными кейсами, в которых представлен опыт коллег по отрасли".
Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:
Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru
ТБ Форум
13-15 февраля 2018, Крокус Экспо
ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков
Выставки \\ 22.05.2017 09:22 \\ Обсудить ()
Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.
Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA
Выставки \\ 19.05.2017 09:48 \\ Обсудить ()
Москва, 18 мая 2017 года. — Первым финалистом проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), стал Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов информационной безопасности, эксперт ассоциации BISA.
ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям
Выставки \\ 17.05.2017 09:53 \\ Обсудить ()
Подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства подписана вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком.
День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске
Выставки \\ 12.05.2017 16:01 \\ Обсудить ()
Уважаемые коллеги!
Баку на один день станет столицей информационной безопасности
Выставки \\ 10.05.2017 11:39 \\ Обсудить ()
25 мая в Баку впервые состоится крупнейшая международная конференция для русскоговорящих безопасников - “Код информационной безопасности”
Минские соглашения Кота ИБ
Выставки \\ 10.05.2017 11:36 \\ Обсудить ()
Шифровальщики, DDoS-атаки и несовершенство законодательной базы в области ИБ досаждают белорусским безопасникам не меньше, чем их коллегам на родине Кода ИБ. 20 апреля Кот ИБ (aka Кот ученый) прибыл в Минск со специальной миссией: просвещать, обмениваться опытом и делать сэлфи.
ТБ Форум 2018
Выставки \\ 03.05.2017 13:50 \\ Обсудить ()
Оргкомитет конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" объявляет смотр новейших решений в области противодействия терроризму на транспорте
Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект покажут на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Выставки \\ 27.04.2017 14:35 \\ Обсудить ()
26 мая в 10:00 в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» пройдет показ художественного фильма «Рядом с нами» и творческая встреча со сценаристом и режиссером фильма протоиереем Александром Новопашиным.
Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, программа встреч и бизнес-знакомств
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Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров провел заседание Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности".
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С 24 по 26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Команда Дома офицеров предложит гостям сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации.
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