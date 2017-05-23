Выставки \\ 23.05.2017 17:08

Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.

Только на ТБ Форуме под одной крышей могут собраться руководители, отвечающие за безопасность таких банков, как Банк России, Сбербанк России, Газпромбанк, Банк "Возрождение", Юникредит банк, АО КБ "ИС Банк", АВТОТОРГБАНК, СМП Банк, Сетелем банк, РосЕвроБанк, Москомбанк, Росбанк, МДМ Банк, Независимый строительный банк, Банк ЗЕНИТ, Абсолют банк, Банк "АТБ", Банк "Развитие-Столица", Банк Русский Стандарт и другие.

Если вы заинтересованы в прямом доступе к лицам, принимающим решения по закупке продуктов в сфере информационной безопасности банков, бронируйте участие в ТБ Форуме 2018 на выгодных условиях http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

В рамках ТБ Форума 2018 будет организована конференция "SecuFinance: Защитные технологии банка будущего". Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской безопасности.

Даниил Богатырев, начальник отдела ТСО Департамента безопасности ПАО «Сбербанк»: "На ТБ Форуме меня интересуют все сегменты технических средств безопасности, поэтому на мероприятии 2017 года я внимательно осмотрел экспозицию. Я познакомился со всеми новинками, представленными на выставке. В нашей компании востребованы как продукты отечественного производства, так и зарубежного. Существуют объекты, оборудованные исключительно российскими системами, в других более сложных проектах мы используем наряду с отечественными продуктами и импортное оборудование. Все зависит от сложности проекта и заложенного на его реализацию бюджета. Конференция SecuFinance интересна для меня конкретными кейсами, в которых представлен опыт коллег по отрасли".

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru